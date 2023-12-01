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Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu davasında Semih Kaya için zorla getirme kararı

Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu davasında Semih Kaya için zorla getirme kararı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Aralık 2023 - 16:28

Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonuyla gerçekleştirdiği iddia edilen dolandırıcılık olayına ilişkin davada, Semih Kaya için zorla getirme kararı çıktı.

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 19 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan’ın davasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi’nce 20 Kasım tarihinde, Seçil Erzan hakim karşısına çıkmıştı. Mahkemenin ara kararlarının detaylarına ulaşıldı.

Mahkeme, eski futbolcu Semih Kaya ve Seçil Erzan’ın eski sevgilisi olduğu öne sürülen avukat Candaş Gürol’un da aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında ‘tanık’ sıfatıyla zorla getirme kararı çıkardı. Arda Turan, Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu’nun sonraki celse hazır bulunmaları için süre verildi.

DARP ETTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ
Seçil Erzan Semih Kaya tarafından darp edildiğini iddia etmiş, Kaya iddialar sonrası yaptığı açıklamada, “Evet gittim. Bana bir fotoğraf attı. Fondan para geldiğini söyledi. Meğersem kurguymuş. Ben de normal olarak gittim oraya. Zararım var çünkü, bir şekilde ana paramı tamamlamam gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam annesi vardı evin içerisinde. Annesinin yardımcısı vardı. Kendisi de beni kapının önünde karşıladı. İçeri girmedik, orada konuştuk. O annesine yardımcılık yapan şahıs da bunu teyit edebilir. Ne olduğunu sordum, konuştuk. Beni oraya yem gibi çağırdı. Gittim ben de, para alacağımı düşündüm. Hiçbir şey alamadan geri döndüm” ifadelerini kullanmıştı.

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