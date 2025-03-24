ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE KONSER SORUŞTURMASI: 33 ETKİNLİKTE KAMU ZARARI İDDİASI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından, gözler Ankara’ya çevrildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) yönelik olarak, düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında kamu zararı oluştuğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı, 33 konser için soruşturma izni verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan resmi açıklamada, 2021-2024 yılları arasında düzenlenen 130 konserin müfettişler tarafından incelendiği belirtildi. Bu inceleme sonucunda, 97 konser için herhangi bir usulsüzlük tespit edilmediği ve bu konserlerle ilgili soruşturma izni verilmediği ifade edildi. Ancak 33 konser hakkında kamu zararı şüphesiyle soruşturma izni çıkarıldığı duyuruldu.

ABB: “SAYIŞTAY VE BAKANLIK TEFTİŞLERİNDE SORUN TESPİT EDİLMEMİŞTİ”

ABB açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Bu etkinlikler daha önce Sayıştay’ın rutin denetimlerinde ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan teftişlerde incelenmiş, herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır. Karara konu olan 9 belediye çalışanı, yasal haklarını kullanarak Bölge İdare Mahkemesi’ne itirazda bulunacaktır.”

MANSUR YAVAŞ: “HER ŞEY OLABİLİR, HER ŞEY MÜMKÜN”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından gündeme gelen bu gelişme üzerine konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da dikkat çekici açıklamalarda bulunmuştu. “Sıra size mi gelecek?” sorusuna Yavaş, şu yanıtı vermişti:

“Normal bir siyasi mücadele etmek yerine rakibine çelme takıyorlar. Ülkemizde her şey olabilir, her şey mümkün. Ankara Başsavcılığı’na çok sayıda dilekçe verilmiş. Bana yönelik de gayretleri olmuş…”

Soruşturma süreci, hem yerel yönetimlerde hem de siyasi arenada tansiyonu artırmış durumda. ABB yetkilileri ve adı geçen çalışanların itiraz süreci devam ederken, konunun yargıya taşınması bekleniyor.

KAYNAK:https://www.medyaradar.net/