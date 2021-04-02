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Bakan Elvan AB büyükelçileri ile görüşecek

Bakan Elvan AB büyükelçileri ile görüşecek
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02 Nisan 2021 - 10:40
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileri ile bugün saat 15.30’da bir araya geleceği açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileri ile bugün saat 15.30’da bir araya geleceği açıklandı.

Bakan Elvan, videokonferans yöntemiyle gerçekleşecek olan toplantıda AB Büyükelçilerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 12 Martta açıkladığı Ekonomi Reformları hakkında sunum yapacak.

Bakan Elvan, Türkiye ekonomisinin genel görünümü hakkında da Büyükelçilere bilgi verecek.

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Elvan, Büyükelçilerin konuya ilişkin sorularını da cevaplayacak.

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