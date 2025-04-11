23 İLDE DEAŞ OPERASYONU!

Türkiye genelinde terörle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda önemli bir başarıya daha imza atıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 23 ilde gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda 105 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

23 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlar, 19-27 Mart 2025 tarihleri arasında Aksaray, Ankara, Batman, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Uşak, Adana, Hatay, İstanbul ve Yalova’da gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda yapılan operasyonlarda, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör propagandası yaptıkları tespit edilen 105 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucunda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

YERLİKAYA: “YILIN 365 GÜNÜ OPERASYONLARIMIZ SÜRÜYOR”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için terör örgütlerine yönelik yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam ediyor. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman Polislerimiz ile Jandarmamızı tebrik ediyorum.”

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

Türkiye genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla yürütülen operasyonlarda, terör örgütlerine karşı verilen mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com