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Uzmanı uyardı, 4 gün sürecek olan kutup soğukları yolda! İstanbul’a lapa lapa kar yağacak…

Uzmanı uyardı, 4 gün sürecek olan kutup soğukları yolda! İstanbul’a lapa lapa kar yağacak…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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03 Ocak 2024 - 17:40

2024’ün ilk günlerinde kar yağışı ve soğuk hava uyarısı geldi. Meteoroloji uzmanları İstanbul için kar yağışı tahminlerinde bulunurken, ‘Kutup Soğuğu’ uyarısı geldi. Peki İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Kutup Soğuğu ne zaman gelecek?

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