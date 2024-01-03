Sahibinden.com kapatıldı mı? Firmadan açıklama geldi

Araç ve gayrimenkul ilanlarının yer aldığı Sahibinden sitesinde erişim sorunu yaşanıyor. Sitenin neden açılmadığı kullanıcılar tarafından merak edilirken, firma resmi açıklama yaptı.Sahibinden.com sitesine erişim sorunu yaşanıyor. Gece saatlerinden bu yana erişim probleminin yaşandığı sitede, mobil uygulama üzerinden erişim de sağlanamıyor.

Siteye giriş yapmak isteyen kullanıcılar, “Bu siteye ulaşılamıyor www.sahibinden.com ana makinesinin sunucu IP adresi bulunamadı” şeklinde bir uyarı ile karşılaşıyor.

Mobil uygulama üzerinden giriş yapmak isteyen kullanıcılar ise “Sunucu erişim sorunu” uyarısı alıyor.

Sahibinden.com’un yaptığı açıklamada ise, “Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır. Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmaları devam etmekte olup konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz” denildi.