İmamoğlu’ndan seçim sonrası ilk açıklama! “Her şey yeniden başlıyor”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kesin olmayan seçim sonuçları sonrası ilk kez konuştu.
Seçimlerde Cumhurbaşkanı yardımcılığına da aday olan İmamoğlu, “Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor. Unutmayın; ‘Değişmeyen tek şey değişimdir‘” mesajını paylaştı. İmamoğlu, “Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar alamazsınız” dedi.
İmamoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:
Bu sonuçların ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini elbette temenni ediyorum. Türkiye’nin şimdi ve hızlıca normalleşmeye gerçek sorunlarına çözüm bulmaya acilen ihtiyacı vardır. Bugün büyük hayal kırıklığı yaşayan milyonların olduğunun farkındayım. Sevgili çocuklar sakın ama sakın üzülmeyin. Sevgili gençler umutsuzluğa kapılmayın. Hanımefendiler asla tedirgin olmayın. Beyefendiler başınız dik yürümeye devam edin.