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Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde dün 85 yangın çıktı

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde dün 85 yangın çıktı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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03 Ekim 2023 - 10:56

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde dün 85 yangın çıktığı bildirildi. Yangınlardan 46’sı söndürüldü, 39’unu söndürme çalışmaları ise devam ediyor.

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde dün 85 yangın çıktığı bildirildi.

Sky News Australia’nın haberine göre Yeni Güney Galler eyaleti itfaiyesi, pazar günü eyalet genelinde 85 yangın söndürme operasyonu gerçekleştirdi.

Yangınlardan 46’sı söndürüldü, 39’unu söndürme çalışmaları ise devam ediyor.

Yangın tehlikesi nedeniyle eyalet çapında ateş yakma yasağı getirildi.

Yangınların, iklim değişikliği ve hava sıcaklıklarının yükselmesi nedeniyle arttığı düşünülüyor.

Ülkenin Yeni Güney Galler, Batı Avustralya ve Kuzey Bölgesi eyaletlerinde ekimin ilk haftasında yüksek sıcaklıklar bekleniyor.

Avustralya Meteoroloji Bürosu, ülkenin aralık, ocak ve şubat aylarında yaşadığı yaz mevsiminde El Nino hava olayları ve Hint Okyanusu Dipolü’nün etkisinde olacağını açıklamıştı.

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