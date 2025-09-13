Ekrem İmamoğlu’nun Sahte Diploma Davası Gündemde!

İstanbul siyasetinde haftalardır tartışma konusu olan “sahte diploma” davasında ilk duruşma bugün yapıldı. Görevden uzaklaştırılan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri’de hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya yoğun güvenlik önlemleri altında getirilen İmamoğlu’nun fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kimlik tespitinde eğitim durumunu “yüksek lisans” olarak beyan eden İmamoğlu, aylık gelirini ise 250 bin lira şeklinde açıkladı.

Mahkeme heyeti, iddianame özetini okuduktan sonra ilk duruşmayı ara karar ile sonlandırdı. Davanın bir sonraki duruşması 20 Ekim’de yapılacak.

Savcılık iddianamesinde, İmamoğlu’nun sahte diploma kullandığı öne sürülüyor ve “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Bu gelişme, hem siyasi kulislerde hem de kamuoyunda yakından takip edilmeye devam ediyor.