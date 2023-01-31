Finlandiya’dan İsveç’e ders niteliğinde karar!

Finlandiya Polisi, Kur’an-ı Kerim yakılmasının ‘dini barışı’ ihlal ettiğini ve ülkede cezalandırılması gereken bir suç olduğunu belirtti ve ülkelerinde Kur’an-ı Kerim yakılmasına izin verilmeyeceğini duyurdu.

NATO üyeliği için Türkiye’nin onayını bekleyen ve imzalanan 3’lü ahitnamede terörle mücadele konusunda somut adımlar atacağının sözünü veren İsveç, ilk olarak PKK/YPG yandaşlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan provokasyonuna göz yumdu daha sonra da aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan’ın Türk Elçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmasına izin verdi.

‘İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ’ BAHANESİNİN ARKASINA SAKLANDILAR

Türkiye’nin iki çirkin olaya da tepkisi sert oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsveç’e NATO kapısını kapattığını duyururken, İsveç her iki skandal için de ‘ifade özgürlüğü’ bahanesinin arkasına saklandı.

İsveç’te tartışmalar devam ederken, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan provokasyonlarına devam etti ve 27 Ocak’ta Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde de Kur’an-ı Kerim yaktı.

İSVEÇ’E DERS NİTELİĞİNDE ÇIKIŞ: KUR’AN-I KERİM YAKILMASINA İZİN VERMEYİZ

Tüm bu gelişmelerin ortasında Finlandiya dün İsveç’e ders niteliğinde çıkış yaptı ve İslam’ın kutsal kitabı Kur’an’ı Kerim’in Finlandiya içinde halka açık şekilde yakılmasına izin vermeyeceğini duyurdu.

Finlandiya Haber Ajansı STT’nin haberine göre Finlandiya Polisi, Kur’an-ı Kerim yakılmasının ‘dini barışı’ ihlal ettiğini ve ülkede cezalandırılması gereken bir suç olduğunu belirtti.

POLİS MÜDAHALE EDER

Polis açıklamasında ayrıca herhangi bir dine ait kutsal kitabın alenen yakılması ya da başka şekilde saygısızlık edilmesi durumunda polisin müdahale edeceğini belirtti.

FİNLANDİYA’NIN BAŞVURUSU AYRI DEĞERLENDİRİLEBİLİR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün yaptığı açıklamada Finlandiya’nın başvurusunun İsveç’ten ayrı değerlendirilebileceğini belirterek, “Sorunlu ülke ile daha az sorunlu ülke arasında ayrım yapmak, bana göre adaletli bir tutum olacak. Biz Türkiye olarak NATO ve bu ülkeler, böyle bir karar alırsa, bunu ayrı ayrı değerlendirebileceğimizi düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı’mız da ‘Finlandiya konusunda İsveç’e göre daha farklı bir değerlendirmemiz olabilir’ diyor” demişti.

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