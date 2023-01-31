Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Finlandiya’dan İsveç’e ders niteliğinde karar!

Finlandiya’dan İsveç’e ders niteliğinde karar!
1 views
31 Ocak 2023 - 15:02

Finlandiya Polisi, Kur’an-ı Kerim yakılmasının ‘dini barışı’ ihlal ettiğini ve ülkede cezalandırılması gereken bir suç olduğunu belirtti ve ülkelerinde Kur’an-ı Kerim yakılmasına izin verilmeyeceğini duyurdu.

NATO üyeliği için Türkiye’nin onayını bekleyen ve imzalanan 3’lü ahitnamede terörle mücadele konusunda somut adımlar atacağının sözünü veren İsveç, ilk olarak PKK/YPG yandaşlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan provokasyonuna göz yumdu daha sonra da aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan’ın Türk Elçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmasına izin verdi.

‘İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ’ BAHANESİNİN ARKASINA SAKLANDILAR

Türkiye’nin iki çirkin olaya da tepkisi sert oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsveç’e NATO kapısını kapattığını duyururken, İsveç her iki skandal için de ‘ifade özgürlüğü’ bahanesinin arkasına saklandı.

Finlandiyadan İsveçe ders niteliğinde karar

İsveç’te tartışmalar devam ederken, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan provokasyonlarına devam etti ve 27 Ocak’ta Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde de Kur’an-ı Kerim yaktı.

 

İSVEÇ’E DERS NİTELİĞİNDE ÇIKIŞ: KUR’AN-I KERİM YAKILMASINA İZİN VERMEYİZ

Tüm bu gelişmelerin ortasında Finlandiya dün İsveç’e ders niteliğinde çıkış yaptı ve İslam’ın kutsal kitabı Kur’an’ı Kerim’in Finlandiya içinde halka açık şekilde yakılmasına izin vermeyeceğini duyurdu.

Finlandiyadan İsveçe ders niteliğinde karar

Finlandiya Haber Ajansı STT’nin haberine göre Finlandiya Polisi, Kur’an-ı Kerim yakılmasının ‘dini barışı’ ihlal ettiğini ve ülkede cezalandırılması gereken bir suç olduğunu belirtti.

 

POLİS MÜDAHALE EDER

Polis açıklamasında ayrıca herhangi bir dine ait kutsal kitabın alenen yakılması ya da başka şekilde saygısızlık edilmesi durumunda polisin müdahale edeceğini belirtti.

Finlandiyadan İsveçe ders niteliğinde karar

FİNLANDİYA’NIN BAŞVURUSU AYRI DEĞERLENDİRİLEBİLİR

 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün yaptığı açıklamada Finlandiya’nın başvurusunun İsveç’ten ayrı değerlendirilebileceğini belirterek, “Sorunlu ülke ile daha az sorunlu ülke arasında ayrım yapmak, bana göre adaletli bir tutum olacak. Biz Türkiye olarak NATO ve bu ülkeler, böyle bir karar alırsa, bunu ayrı ayrı değerlendirebileceğimizi düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı’mız da ‘Finlandiya konusunda İsveç’e göre daha farklı bir değerlendirmemiz olabilir’ diyor” demişti.

Bu haber www.medyaradar.com dan alınmıştır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Maldivler’e tatile giden Zuhal Topal, bikinili pozlarını paylaştıMaldivler’e tatile giden Zuhal Topal, bikinili pozlarını paylaştı
Evrim Alasya’nın kaprisleri yönetmeni kaçırdı! Kızılcık Şerbeti’nde kuaför krizi!Evrim Alasya’nın kaprisleri yönetmeni kaçırdı! Kızılcık Şerbeti’nde kuaför krizi!
Van’da minik Emir Mete köpek saldırısında hayatını kaybettiVan’da minik Emir Mete köpek saldırısında hayatını kaybetti
ABD’nin gözü bu davada!ABD’nin gözü bu davada!
Dünyanın ilgi odağı oldu! Bayraktar’ın ilk uçuş hikayesiDünyanın ilgi odağı oldu! Bayraktar’ın ilk uçuş hikayesi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kılıçdaroğlu’ndan Pakistan Başbakanı Şerif’e başsağlığı mektubu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fatih’te uzun namlulu silahla milyonluk gasp
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Finlandiya’dan İsveç’e ders niteliğinde karar!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sevgilisinin öldürdüğü Tuğçe’nin annesi: Öpmeye kıyamadığım çocuğuma nasıl kıydı?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kadıköy’ün kâbusu olmuştu… Dövmeden enselendi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Kasapoğlu: Dünyanın en güçlü yurt altyapısına sahibiz
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tren bileti satış sistemi yenilendi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türkiye’nin en popüler oyuncusunu görenler küçük dilini yuttu! Öyle isimlere fark attı ki…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Maldivler’e tatile giden Zuhal Topal, bikinili pozlarını paylaştı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Burcu Özberk külotlu çorabıyla poz verdi! Yalı Çapkını’nın yıldızı dayanamadı
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu, 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayının duyurulacağı tarihi açıkladıOcak 30, 2023-10:06 am
Fenerbahçe – Kasımpaşa maçından sonra herkes Enner Valencia ve Arda Güler’i konuşuyor!Ocak 30, 2023-10:02 am
Sancaktepe’de kan donduran olay! Baba ve 3 çocuğu ölü bulunduOcak 27, 2023-5:28 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalarOcak 27, 2023-5:26 pm
Danimarka Elçisi Dışişleri’ne çağrıldı: Bu tutum kabul edilemez!Ocak 27, 2023-5:22 pm
Yılın ilk enflasyon tahmini belli oldu!Ocak 26, 2023-11:24 am
PKK’ya yeni operasyon! 480 personel katılıyorOcak 26, 2023-11:19 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !