Ünlü yönetmene Ferhat Göçer’den ‘telif’ şoku!

Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın en çok izlenen filmi ‘Kuru Otlar Üstüne’de Ferhat Göçer’e ait ‘Son Aşkım’ şarkısının izinsiz kullanılması nedeniyle telif ihlali yaşandı. Müzik eserlerinin teliflerini toplamakla yükümlü Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) başkanı olan Ferhat Göçer, “Bana da sürpriz oldu” dedi.

Telif haklarından sorumlu bir meslek birliğinin başkanını şarkısının izinsiz kullanılması eleştiri konusu oldu. MSG’nin avukatları, yaptıkları teknik incelemede; ‘Son Aşkım‘ isimli şarkının ‘Kuru Otlar Üstüne’de telifsiz kullanıldığını tespit etti.

Ferhat Göçer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Nuri Bilge Ceylan, çok değerli bir yönetmen, onun filminde benim şarkımın kullanması beni çok mutlu eder, gururlandırır. Filmi izleyen arkadaşlarım bana söyledi… Onun üzerine izledim ve gördüm… Bu arada filmi de çok beğendim… Bana da sürpriz oldu. Bana bildirse de telif istemezdim zaten” dedi.