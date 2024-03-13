Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Ünlü yönetmene Ferhat Göçer’den ‘telif’ şoku!

Ünlü yönetmene Ferhat Göçer’den ‘telif’ şoku!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
13 Mart 2024 - 13:15
Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın son filmi ‘Kuru Otlar Üstüne’de Ferhat Göçer’in ‘Son Aşkım’ isimli şarkısının izinsiz kullanıldığı ortaya çıktı. Göçer, “Bana da sürpriz oldu. Bana bildirse telif istemezdim” dedi…

Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın en çok izlenen filmi ‘Kuru Otlar Üstüne’de Ferhat Göçer’e ait ‘Son Aşkım’ şarkısının izinsiz kullanılması nedeniyle telif ihlali yaşandı. Müzik eserlerinin teliflerini toplamakla yükümlü Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) başkanı olan Ferhat Göçer, “Bana da sürpriz oldu” dedi.

Telif haklarından sorumlu bir meslek birliğinin başkanını şarkısının izinsiz kullanılması eleştiri konusu oldu. MSG’nin avukatları, yaptıkları teknik incelemede; ‘Son Aşkım‘ isimli şarkının ‘Kuru Otlar Üstüne’de telifsiz kullanıldığını tespit etti.

Ferhat Göçer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Nuri Bilge Ceylan, çok değerli bir yönetmen, onun filminde benim şarkımın kullanması beni çok mutlu eder, gururlandırır. Filmi izleyen arkadaşlarım bana söyledi… Onun üzerine izledim ve gördüm… Bu arada filmi de çok beğendim… Bana da sürpriz oldu. Bana bildirse de telif istemezdim zaten” dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Terminal filmi Türkiye’de gerçek oldu! İranlı kadın, vize alamadı, havalimanında sıkışıp kaldıTerminal filmi Türkiye’de gerçek oldu! İranlı kadın, vize alamadı, havalimanında sıkışıp kaldı
İstanbul dahil birçok il için kuvvetli yağış uyarısı! İşte il il 8 Mart hava durumu…İstanbul dahil birçok il için kuvvetli yağış uyarısı! İşte il il 8 Mart hava durumu…
Sabancı ailesinde miras kavgası! 600 milyon dolarlık köşk kimin olacak?Sabancı ailesinde miras kavgası! 600 milyon dolarlık köşk kimin olacak?
Optik ilizyon testinden sadece dahiler geçebiliyorOptik ilizyon testinden sadece dahiler geçebiliyor
Ünlü komedyen Özgür Turhan sahneden düştü!Ünlü komedyen Özgür Turhan sahneden düştü!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
THY’nin Almanya uçuşlarına ‘grev’ engeli!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yapay zeka robotuna seçim yorumu yasağı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yunan savaş gemisi, 2 İHA’ya ateş açtı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kıbrıs’ta tartışma yaratmıştı… Siyah Kalem’e bir ihale daha!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü yönetmene Ferhat Göçer’den ‘telif’ şoku!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Putin, NATO’nun İsveç ve Finlandiya hamlesine rest çekti! Askeri yığınak ve nükleer silah kararı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Maç sayısı yükseltildi! TFF’den yeni yayın kararı! 2. ve 3. Lig maçları…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Terminal filmi Türkiye’de gerçek oldu! İranlı kadın, vize alamadı, havalimanında sıkışıp kaldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
FETÖ mahrem sorumlusunun hard diski kırıldı… Binlerce kripto deşifre oldu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yeniden Refah Partisi’nden AK Parti’ye yalanlama! ‘Hayretle karşılıyoruz…’
SON DAKİKA HABERLERİ
THY’nin Almanya uçuşlarına ‘grev’ engeli!Mart 13, 2024-1:21 pm
Yapay zeka robotuna seçim yorumu yasağı!Mart 13, 2024-1:21 pm
Yunan savaş gemisi, 2 İHA’ya ateş açtıMart 13, 2024-1:18 pm
Putin, NATO’nun İsveç ve Finlandiya hamlesine rest çekti! Askeri yığınak ve nükleer silah kararı…Mart 13, 2024-1:14 pm
FETÖ mahrem sorumlusunun hard diski kırıldı… Binlerce kripto deşifre oldu!Mart 13, 2024-1:10 pm
Yeniden Refah Partisi’nden AK Parti’ye yalanlama! ‘Hayretle karşılıyoruz…’Mart 13, 2024-1:08 pm
9 anket şirketi açıkladı: İşte İstanbul’da son durum! Kafa kafaya deniyordu…Mart 13, 2024-1:06 pm

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !