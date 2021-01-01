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”Erdoğan’ın Böyle Dostları Varken Düşmana İhtiyacı Yok!”

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”Erdoğan’ın Böyle Dostları Varken Düşmana İhtiyacı Yok!”
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17 Temmuz 2021 - 16:02
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Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak bugünkü yazısında ”Erdoğan’ın böyle dostları varken düşmana ihtiyacı yok” görüşünü dile getirdi.

Abdurrahman Dilipak: Erdoğan'ın Böyle Dostları Varken Düşmana İhtiyacı Yok!

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, 9 Temmuz’da TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile 15 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Melih Bulu’nun Boğaziçi Rektörlüğü görevinden alınmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hayvanları Koruma Kanunu’nun  bu haliyle insanlara ve  hayvanlara huzur vermeyeceğini öne süren Dilipak, sorunun ahlak sorunu olduğunu belirterek “Bir ülkede ne kadar çok yasa varsa, özgürlükler o kadar azdır. Bir ülkede ne kadar kapsamlı bir anayasa varsa, o ülkede hukuk o kadar sorunlu demektir” dedi.

Yasanın radikalleri ve ılımlıları tatmin etmediğini ifade eden Dilipak, “ Bu yasa ne CHP’lileri ne de AK Partilileri tatmin etmedi. AK Parti içinde birtakım AKP’liler (!) günübirlik, ‘mavi boncuk’ politikası ile geniş halk kitlelerini peşlerine takacaklarını zannediyorlar, ama bu politika kabak tadı verdi ve geri tepiyor.

Hele toplumda, daha doğrusu STK’lar ve basında, akademik çevrelerde tartışılmadan, kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi almadan alelacele, ‘ben yaptım oldu’ mantığı ile yasa yaparak bir yere varılamaz. Kokusu sonra çıkar” değerlendirmesinde bulundu.

Son günlerde AKP’de  ilginç şeyler olduğunu yazan Dilipak, Yeni Akit Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun, Bulu’nun görevden alınmasıyla ilgili yaptığı ‘darbe girişimi’ açıklamasına yer vererek, şöyle devam etti: “Melih Bulu’nun ’15 Temmuz şakası mı’ diye karşıladığı haberi, Tahir Çalgüner Türkiye’deki ABD lobisinin yaptığı görüşünde.

Sorunu ‘Biden Faktörü’ ile açıklıyor. 15 Temmuz’da TRT’ye yapılan atamanın, o isimler üzerinden gündemi başka yere çekeceği hesap edilemedi mi, en azından. 6 aydır tartışılan bir rektörün görevden alınacağı neden kendine önceden bildirilmiyor, ya da kendinin görevden istifası veya affını istemesi düşünülmüyor?

2 gün öncesinden Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı ile 40 dakika görüşüyor, ama içeride yeterli bir açıklama yok. Bir kısım media hiç oralı değil, bir kısmı ise İsrail ve batı basını üzerinden aktarıyor haberi.

Sahi Kurban Bayramı öncesi Hayvan Hakları Yasasının alel acele meclise getirip geçiren akıl nasıl bir akıl. Erdoğan’ın böyle dostları varken, başka düşmana ihtiyacı yok.”

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