Süleyman Soylu için Devlet Denetleme Kurulu’nun Harekete Geçmesi İstendi

REKLAM ALANI (300x250px) Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Süleyman Özışık’ın itiraflarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu.

Geçtiğimiz günlerde Youtube’da yayınlanan 18.06.2020 tarihli Süleyman Özışık ile Hadi Özışık arasında geçen bir söyleşinin video kaydında Süleyman Özışık tarafından sarf edilen “…Ben gerek Süleyman Soylu’ya gerek OHAL işlemleri komisyonuna gerek diğer mercilere, masum olduğuna inandığım binlerce insanın dosyasını götürdüm. Dedim ki; ‘bu insanlar masum çıkmazsa hesabını benden sorun.’ ve araştırmalar yapıldı. Hepsinin bir iftiraya kurban gittiği ortaya çıktı…. Hepsi görevine iade edildi…. ” şeklindeki ifadelerine dikkat çeken CHP’li Bekaroğlu, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun oluşumu, yetkisi, görevleri, çalışma usulü, kararlarına itiraz vb. konularda 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede ayrıntılı düzenlemeler bulunduğunu söyledi.

Özışık’ın ifadelerinden; OHAL Kararnameleri ile görevlerine son verilen kamu görevlilerinden bazılarına (binlerle ifade edilen sayıda) ait dosyaların bizzat gazeteci Süleyman Özışık tarafından Süleyman Soylu ve OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna veya diğer mercilere götürüldüğünün ve adı geçen gazeteci tarafından suçsuz oldukları düşünülen bu kamu görevlilerin durumlarının incelenmesinin sağlandığının, bu dosyalarla ilgili inceleme yapılması ricasında bulunulduğunun, yapılan/yaptırılan inceleme sonucunda bu kamu görevlilerinin suçsuz bulunarak görevlerine iade edildiğinin anlaşıldığını ifade eden Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a bu itirafların doğru olup olmadığını sordu.

ÖZIŞIK’A BU GÖREVİ KİM VERDİ?

Söz konusu video kaydında gazeteci sıfatıyla açıklamalarda bulunan Süleyman Özışık’a Olağanüstü Hal Kararnameleri ile görevlerine son verilen kamu görevlilerinden bazılarının dosyalarının yeniden araştırılmasında aracılık etme görevi mi verilmiştir?” diye soran Bekaroğlu, bu görevin Süleyman Özışık’a kim veya kimler tarafından verildiğinin açıklanmasını istedi.