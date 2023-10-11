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Ünlü yönetmen Anthony Hickox hayatını kaybetti

Ünlü yönetmen Anthony Hickox hayatını kaybetti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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11 Ekim 2023 - 13:04

64 yaşındaki İngiliz yönetmen Anthony Hickox, vefat etti. Hickox’un Bükreş’teki evinde ölü bulunduğu açıklandı.

Aralarında ‘Waxwork’ ve ‘Hellraiser III’ün de bulunduğu birçok korku filmine imzasını atan İngiliz yönetmen Anthony Hickox’tan acı haber geldi. Hickox’un 64 yaşında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Hayatının son yıllarını Romanya’da geçiren ünlü yönetmenin Bükreş’teki evinde ölü bulunduğu belirtildi.mArkadaşlarının bir süredir Anthony Hickox’tan haber alamaması üzerine polise başvurmasıyla acı gerçeğin ortaya çıktığı kaydedildi.

Acı haberi ise yönetmenin yakın arkadaşı Jonathan Shalit duyurdu. Üzüntüsünü ifade eden Shalit, Anthony Hickox’u “harika bir adam ve sevgili bir dost” olarak nitelendirdi.

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