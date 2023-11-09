Blinken, Kuzey Kore ve Rusya’yı suçladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Kuzey Kore’nin Ukrayna’daki saldırganlığını sürdürmesi için Rusya’ya askeri teçhizat sağladığını, Rusya’nın da askeri programları için Kuzey Kore’ye teknoloji ve destek sağladığını görüyoruz” dedi.