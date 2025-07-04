Gazze’de Ateşkes Umudu: Trump ve Netanyahu 7 Temmuz’da Görüşecek

İsrail basınında yer alan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın 7 Temmuz’da Gazze Şeridi’nde ateşkes ilan etmesi bekleniyor.

İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, 7 Temmuz’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşecek. Görüşme sırasında Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının duyurulacağı ifade edildi.

Aynı haberde, görüşmenin Washington’da yapılmasının planlandığı belirtilirken, Hamas’ın teklife olumlu baktığı ve Mısır ile Katar’ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerin son aşamaya geldiği vurgulandı. Netanyahu’nun danışmanlarının Trump’ın duyurusunu doğruladığı iddia edildi.

Trump, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda İsrail’in 60 gün süreyle geçici ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu. Bu süre zarfında Gazze’ye insani yardım girişlerinin yapılması ve rehinelerin serbest bırakılması hedefleniyor.

İsrail basınına göre Trump’ın, seçim kampanyasını güçlendirmek için bu ateşkes planını devreye aldığı da değerlendiriliyor. Ateşkesin ilan edilmesi halinde İsrail’in Refah’taki askeri varlığını koruyarak kademeli şekilde çekileceği ifade ediliyor.

Hamas’ın da bu teklif üzerinde değerlendirme yaptığı, olumlu bir dönüş yapabileceği belirtiliyor.