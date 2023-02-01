YKS’ye 7 dakikayla giremedi

Antalya’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumuna giren öğrenciler sınav binaları önünde yoğun kuyruk oluşturdu. 7 dakika geç kalan öğrenci, sınav binasına alınmadı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) düzenlenen YKS’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15’te başladı. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde sınava girecek olan öğrenciler, 20 dakika önce sınav binası önünde kuyruk oluşturdu.

SINAVA GİRMEK İÇİN ANNESİYLE TOKASINI DEĞİŞTİRDİ

Aileleriyle vedalaşan öğrenciler sıraya girerek, kimlik ve sınav giriş kağıtlarının kontrolü ardından sınav binasındaki sınıflarına giriş yaptı. Sınava girecek bir kız öğrenci, görevlilerin uyarısının ardından saçındaki tokayı annesiyle değiştirdi. Sınava dakikalar kala öğrenciler koşarak sınav binasına girdi.

SINAVA 7 DAKİKA GEÇ KALDI

Saat 10.00’u gösterdiğinde sınav görevlileri giriş kapısını kapattı. Sınava 7 dakika geç kalan öğrenci, görevlilerin uyarısının ardından sınav binasına alınmadı. Bina önünde yoğunluk oluşturan aileler ise çocuklarının sınavdan çıkmasını heyecanla bekledi.