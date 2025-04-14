HACI SABANCI VE NAZLI SABANCI BOŞANIYOR MU?

Türkiye’nin en gözde ailelerinden Sabancı ailesinde son günlerde gündemden düşmeyen bir gelişme yaşandı. Hacı Sabancı’nın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen 4 yaşındaki oğlu Uzay ile ilgili iddialar, magazin gündemini adeta salladı. Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı’nın boşanacakları yönündeki söylentilere çift jet hızıyla yanıt verdi.

HACI SABANCI’NIN BABALIK DAVASI SONUÇLANDI

Geçtiğimiz günlerde mahkemeden çıkan karar doğrultusunda Hacı Sabancı’nın, Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı rapor sonrası 4 yaşındaki Uzay’ın babası olduğu kesinleşmişti. Bunun üzerine Hacı Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’nın küçük Uzay’ı aileye kabul ettiği ve tanışma hazırlıkları yaptığı iddiaları ortaya atılmıştı.

BOŞANMA İDDİALARI MAGAZİNİ SALLADI

Bu gelişmelerin ardından Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çiftinin evliliklerinde kriz yaşandığı ve boşanacakları iddiaları sosyal medyada ve magazin basınında büyük yankı uyandırdı.

JET HIZINDA YALANLAMA GELDİ

Boşanma dedikoduları gündemdeyken çiftten hızlı bir yalanlama geldi. İskoçya’nın başkenti Edinburgh’da tatilde olan Hacı Sabancı, eşi Nazlı Sabancı ile birlikte çekildikleri bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak boşanma iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Paylaşılan fotoğraf, Sabancı çiftinin aralarında herhangi bir problem olmadığını gözler önüne sererken, boşanma söylentilerinin asılsız olduğu netleşmiş oldu.

KAYNAK:https://www.yenicaggazetesi.com.tr/