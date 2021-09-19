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Ünlü Profesör, İklim Değişikliliği’ne Değindi

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Ünlü Profesör, İklim Değişikliliği’ne Değindi
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19 Eylül 2021 - 10:34
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Prof. Dr. Orhan Şen uyardı. Şen “İstanbul’da bile bu yaz 18 kez yaşandı!” dedi.

İklim değişikliğinin etkilerini her geçen gün daha da fazla hissetmeye başladık. Yapılan son araştırmaya göre, sıcaklığın 50 santigrat derecenin üzerine çıktığı gün sayısı son 40 yılda tam iki katı arttı. Peki, bu ne anlama geliyor, önemli bir iklim kriziyle mi karşı karşıyayız? Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: “Geçtiğimiz 10 yıl dünyanın en sıcak 10 yılı oldu. Önemli bir iklim krizi var, hatta bu krizi iliklerimize kadar yaşıyoruz. Küresel ısınma artış hızının 2 dereceyi aşmaması gerekiyor. Eğer 2 dereceyi geçerseniz freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gidersiniz” dedi. Küresel ısınmanın etkilerine bakmak için ‘tropik gece’ ölçümlerine bakılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Şen, “Tropik gece minimum sıcaklığın 20 derecenin üzerinde olduğu derecedir. Tropik gece, güneş doğmadan iki saat önce ölçülür. Türkiye’de tropik gece sayılarında artış var. İstanbul’da bile bu sene temmuz ve ağustos aylarında 18 gece tropik gece olarak yaşandı” diye konuştu.

Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: İstanbul'da bile bu yaz 18 kez yaşandı!

İngiltere’deki Bath Üniversitesi’nin Finlandiya ve ABD’deki diğer üniversitelerle birlikte yaptığı bir araştırmanın sonucu ilgi çekici: İklim değişikliği yüzünden gençler endişeli ve çocuk sahibi olmakta isteksiz. Kuraklık konusu da önemli bir problem olmaya devam ediyor.

Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Latif Kurt, son yıllarda yaşanan kuraklığın 50 yıldaki en yüksek kuraklıklardan biri olduğuna dikkat çekerek, “2021, son 44 yılın en kurak yılı oldu. Türkiye kuraklıktan en çok etkilenecek ülkelerin başında geliyor” uyarısında bulunuyor.

Arizona Üniversitesi araştırmacıları ise gelecek 40 yılda ABD ve Avrupa kıtasında yer alan ülkelerde sel, yangın ve yüksek sıcaklık gibi aşırı iklim olaylarının yaşanacağına işaret ediyor. Son olarak BBC’de yayınlanan bir araştırma ise küresel ısınmanın boyutlarını net bir şekilde ortaya koydu. Yapılan araştırmaya göre, sıcaklığın 50 santigrat derecenin üzerine çıktığı gün sayısı son 40 yılda tam iki katına çıktı. Örneğin 1980 ila 2009 yılları arasında yılda 14 gün 50 derece üzerini gösterirken, 2010 ila 2019 yılları arasındaki bu sıcaklıktaki gün sayısı tam 26’ya ulaştı. Peki, bizi gelecekte neler bekliyor? Önemli bir iklim kriziyle mi karşı karşıyayız? İklim değişikliğiyle nasıl mücadele edebiliriz? Konuyu Prof. Dr. Orhan Şen ve Doç. Dr. İsmail Dabanlı ile konuştuk.

Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: İstanbulda bile bu yaz 18 kez yaşandı

‘EVET, ‘ÖNEMLİ BİR İKLİM KRİZİ YAŞANIYOR’ DİYEBİLİRİZ’

“Evet, şu anda önemli bir iklim krizi yaşanıyor diyebiliriz…” Bu sözler Prof. Dr. Orhan Şen’e ait. Şen, 1981 ila 2010 yılları arasında Türkiye’deki sıcaklık ortalamasının 24.5 derece iken şu anda bu rakamın 26 derece olduğunu söylüyor. “Bu veri bize ısınmanın olduğunu net bir şekilde söylüyor” diyen Şen, geçen ay son 50 yılın en sıcak 6’ncı ağustos ayını yaşadığımızı hatırlatıyor. Şen, “Bu yıl 22 meteoroloji istasyonu yeni ekstremler yaşadı, rekorlar kırıldı. En yüksek sıcaklık Cizre’de 47.5 derece, Marmaris’te 45.5 derece, Kastamonu’da 41 derece ölçüldü. Sarıkamış en soğuk ilçelerimizden ama orada bile 40.8 dereceye ulaşıldı” diyor.

 

Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: İstanbulda bile bu yaz 18 kez yaşandı

 

‘TROPİK GECE SAYILARINDA ARTIŞ VAR’

Prof. Dr. Orhan Şen’in tam da bu noktada önemli bir uyarısı var. Küresel ısınmanın göstergesinin maksimum değil, minimum sıcaklıklar olduğunu söylüyor. Prof. Şen, “Küresel ısınmanın göstergesi maksimum sıcaklıklar değil minimum sıcaklıktaki artıştır. Eğer siz küresel ısınmanın göstergesine bakmak istiyorsanız minimum sıcaklıklardaki farklara bakmanız gerekir” diyor.

Küresel ısınmanın etkilerine bakmak için tropik gece ölçümlerine bakılması gerektiğini vurgulayan Şen, şunları ekliyor: “Tropik gece minimum sıcaklığın 20 derecenin üzerinde olduğu derecedir. Tropik gece, güneş doğmadan iki saat önce ölçülür. Türkiye’de tropik gece sayılarında artış var. İstanbul’da bile bu sene temmuz ve ağustos aylarında 18 gece tropik gece olarak yaşandı.”
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