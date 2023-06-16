BURCU’NUN MAYOLU fotoğrafları BÜYÜK beğeni topladı

Burcu Esmersoy kendi tasarladığı mayoları sosyal medyada yarıştırdı. “Ben hepsini seviyorum ama sizin favoriniz var mı?” diye takipçilerine sordu. Esmersoy adeta online defile yaptı.
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Kusursuz fiziğini ortaya koyan Burcu Esmersoy “Bu kadın yaşlanmıyor mu?” dedirtti.
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4 milyonun üzerinde takipçisi bulunan ünlü isme binlerce beğeni geldi.
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Burcu Esmersoy eskiden çok para kazanmak için çok çalışmak gerektiğini ama artık farklı olduğunu söylemişti.
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Esmersoy “Artık bazen evden bile dışarı çıkmadan bunu yapabiliyorum” dedi. Esmersoy evinden bile çıkmadan yaptığı Instagram paylaşımlarından yüz binlerce lira kazanıyor.
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