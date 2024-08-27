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Can Atalay ‘kanlı oturum’ hakkında konuştu!

Can Atalay ‘kanlı oturum’ hakkında konuştu!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Ağustos 2024 - 15:00
Gezi Parkı davasıyla bağlantılı olarak hapis cezası verilen ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay, TBMM’de yaşanan ‘kanlı’ oturumla ilgili açıklama yaptı.

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