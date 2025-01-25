ÜNLÜ OYUNCULAR İFADE VERİYOR: AYŞE BARIM SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞMELER!

AYŞE BARIM SORUŞTURMASI BÜYÜYOR: ÜNLÜ OYUNCULAR İFADE VERİYOR

Ünlü menajer Ayşe Barım, bu sabah saatlerinde “Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs” suçlamasıyla gözaltına alındı. Barım’a yöneltilen suçlamalar arasında sektörde tekelleşme, dizi ve menajerlik piyasasına yön verme ve Gezi Parkı olaylarına katılma gibi iddialar bulunuyor.

ÜNLÜ OYUNCULAR İFADEYE ÇAĞRILDI

Soruşturma kapsamında birçok ünlü oyuncu ifadeye çağrıldı. Halit Ergenç, Dolunay Soysert, Rıza Kocaoğlu, Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür gibi isimlerin ifadeleri alınırken, Nejat İşler ve Ceyda Düvenci’nin de savcılıkta ifade verdiği öğrenildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma hakkında şu açıklamayı yaptı:

“Şüpheli Ayşe Barım’ın, Gezi Parkı olayları sırasında sahibi olduğu menajerlik şirketine bağlı sanatçıları olaylara yönlendirdiği ve bizzat olaylara katıldığına dair tespitler bulunmaktadır. Şüpheli, kamu düzenini tehdit eden faaliyetlerin planlayıcılarından biri olarak değerlendirilmektedir. Evi ve işyerinde yapılan aramalar sürmektedir.”

AYŞE BARIM HAKKINDAKİ İDDİALAR

ID İletişim’in kurucusu olan Ayşe Barım, menajerliğini yaptığı ünlü oyuncular üzerinde baskı kurduğu ve sektörde tekelleşmeye çalıştığı iddialarıyla uzun süredir gündemdeydi. Daha önce kendisine açılan başka soruşturmalar kapsamında da yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.

GELECEKTEKİ GELİŞMELER MERAKLA BEKLENİYOR

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın, ifade veren ünlü isimlerle daha da derinleşmesi bekleniyor. Magazin ve hukuk dünyası bu olayın nasıl sonuçlanacağını yakından takip ediyor.