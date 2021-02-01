Murat Sahnede, Neslihan ve Kadir’de Seyircilerin Arasında Çoştu

Bir süredir ortalardan görünmeyen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, Dalkılıç konserinde doyasıya eğlendi.

Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül Murat Dalkılıç konserinde aşk tazledi. Şarkıcı Murat Dalkılıç, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluştu. Ünlü isimlerin akın ettiği gecede Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu fırtınası esti. Dalkılıç’ın şarkılarına eşlik eden çift danslarıyla da dikkat çekti.

Konserden renkli anları sosyal medya hesabından paylaşan Neslihan Atagül eşin gözlerinin içine bakıp şarkı söyledi. Bir hayli keyifli olan çift, gönüllerince eğlendi.

AYRILACAKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu Kadir Doğulu, yaz sezonunda “Aşkın Tarifi” dizisiyle tekrar ekranlara dönmüştü. Serra Arıtürk ile başrolü paylaşan Kadir Doğulu, partneri ile sosyal medyada canlı yayında şarkı söylediği anlar magazin gündeminde oturmuştu.