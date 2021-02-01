Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

menu1

Murat Sahnede, Neslihan ve Kadir’de Seyircilerin Arasında Çoştu

detay1
Murat Sahnede, Neslihan ve Kadir’de Seyircilerin Arasında Çoştu
5 views
23 Eylül 2021 - 15:44
detay2

Bir süredir ortalardan görünmeyen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, Dalkılıç konserinde doyasıya eğlendi.

Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül Murat Dalkılıç konserinde aşk tazledi.  Şarkıcı Murat Dalkılıç, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluştu. Ünlü isimlerin akın ettiği gecede Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu fırtınası esti. Dalkılıç’ın şarkılarına eşlik eden çift danslarıyla da dikkat çekti.

Konserden renkli anları sosyal medya hesabından paylaşan Neslihan Atagül eşin gözlerinin içine bakıp şarkı söyledi. Bir hayli keyifli olan çift, gönüllerince eğlendi.

AYRILACAKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu Kadir Doğulu, yaz sezonunda “Aşkın Tarifi” dizisiyle tekrar ekranlara dönmüştü. Serra Arıtürk ile başrolü paylaşan Kadir Doğulu, partneri ile sosyal medyada canlı yayında şarkı söylediği anlar magazin gündeminde oturmuştu.

detay3
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü Oyuncudan Yazılı İtiraf !Ünlü Oyuncudan Yazılı İtiraf !
Mehmet Ali Erbil’den Meme Küçültme İsteğiMehmet Ali Erbil’den Meme Küçültme İsteği
Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Deprem !Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Deprem !
MB Faizi 1 Puan Düşürdü, Dolar 8,80’le Rekor KırdıMB Faizi 1 Puan Düşürdü, Dolar 8,80’le Rekor Kırdı
Youtube’a Beklenen Özellik Sonunda Geliyor!Youtube’a Beklenen Özellik Sonunda Geliyor!
kayıt2
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Soylu Yüz Tanıma Projesini Duyurdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Anneannesi Ölünce Üvey Dedesiyle Evlendi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şampiyona Sırasında Uygunsuz Görüntülerini Canlı Yayınladılar !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Doğalgaz ve Elektriğe Büyük Zam Yolda
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Beşiktaş Serdar Ortaç Hakkında Hukuki Süreç Başlattı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cem Yılmaz’ın Son Zamanlardaki Düşüşünün Sebebi Belli Oldu !!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sağlık Bakanlığı’dan Bebeğe Aşı İddiasına Soruşturma
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü Oyuncudan Yazılı İtiraf !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Murat Sahnede, Neslihan ve Kadir’de Seyircilerin Arasında Çoştu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mehmet Ali Erbil’den Meme Küçültme İsteği
SON DAKİKA HABERLERİ
Doğalgaz ve Elektriğe Büyük Zam YoldaEylül 23, 2021-5:21 pm
Ünlü Oyuncudan Yazılı İtiraf !Eylül 23, 2021-4:33 pm
Murat Sahnede, Neslihan ve Kadir’de Seyircilerin Arasında ÇoştuEylül 23, 2021-3:44 pm
Mehmet Ali Erbil’den Meme Küçültme İsteğiEylül 23, 2021-3:25 pm
Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Deprem !Eylül 23, 2021-3:19 pm
MB Faizi 1 Puan Düşürdü, Dolar 8,80’le Rekor KırdıEylül 23, 2021-2:45 pm
Youtube’a Beklenen Özellik Sonunda Geliyor!Eylül 23, 2021-2:38 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !