Ünlü oyuncudan tektaşlı paylaşım! Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü evleniyor mu?
Aralarında 19 yaş fark bulunan ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü ‘nün (29) yönetmen sevgilisi Onur Ünlü (48) ile ilişkisi evliliğe doğru gidiyor. Uzun süredir Onur Ünlü’yle birlikte olan Hazar Ergüçlü’nün tektaşı kafaları karıştırdı.
Röportajlarında mutlu olduklarını dile getiren çiftten, evlilik sinyali geldi. Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü’nün, 5 Kasım’da yaptığı paylaşımda tektaşı dikkat çekti.
Parmağında tektaşı olan oyuncu, o gün paylaştığı karelere mücevher emojisi koydu.
Bir dönem Ergüçlü’nün ailesinin yaş farkı nedeniyle Ünlü’ye karşı çıktıkları da iddia edilmişti.
Ergüçlü iki hafta önce, “Evlilik fikri uzak veya yakın diyemem. Zaman zaman bunu Onur’la konuşuyoruz. Anne olmayı ve çocuk sahibi olmayı çok istiyorum!” demişti.