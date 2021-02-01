Instagram canlı yayınında elbisesinin azizliğine uğradı! Ne yapacağını bilemedi
29 yaşındaki İngiliz şarkıcı Charli XCX, dijital ortamdan gerçekleşen ödül töreninde konuşma yaparken kıyafet kazası yaşadı. Göğsü açılan ünlü şarkıcının panik anları böyle yansıdı.
“Boom Clap” adlı şarkısıyla İngiltere’de büyük çıkış yakalayan şarkıcı Charli XCX , geçtiğimiz gün Instagram canlı yayını ile gerçekleşen 2021 Aria Ödülleri’nde En İyi Pop Yayını ödülünü sunarken büyük elbisesinin azizliğine uğradı.
ELBİSESİNİN AZİZLİĞİNE UĞRADI
Göğsü açılan ünlü isim o anların yayınlanmasına engel olamadı.
Justin Bieber’i anons ederken coşkula el sallayan Charli XCX’in, elbisenin askının düşmesiyle göğsü ortaya çıktı.
Panikle göğsünü kapatan ünlü isim o anları İngiliz basınında geniş yer buldu.