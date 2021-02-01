Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Instagram canlı yayınında elbisesinin azizliğine uğradı! Ne yapacağını bilemedi

Instagram canlı yayınında elbisesinin azizliğine uğradı! Ne yapacağını bilemedi
1 views
03 Aralık 2021 - 16:00

Instagram canlı yayınında elbisesinin azizliğine uğradı! Ne yapacağını bilemedi

 

 

29 yaşındaki İngiliz şarkıcı Charli XCX, dijital ortamdan gerçekleşen ödül töreninde konuşma yaparken kıyafet kazası yaşadı. Göğsü açılan ünlü şarkıcının panik anları böyle yansıdı.

Instagram canlı yayınında elbisesinin azizliğine uğradı! Ne yapacağını bilemedi - Sayfa 1

“Boom Clap” adlı şarkısıyla İngiltere’de büyük çıkış yakalayan şarkıcı Charli XCX , geçtiğimiz gün Instagram canlı yayını ile gerçekleşen 2021 Aria Ödülleri’nde En İyi Pop Yayını ödülünü sunarken büyük elbisesinin azizliğine uğradı.

Instagram canlı yayınında elbisesinin azizliğine uğradı! Ne yapacağını bilemedi - Sayfa 2

ELBİSESİNİN AZİZLİĞİNE UĞRADI

Göğsü açılan ünlü isim o anların yayınlanmasına engel olamadı.

Instagram canlı yayınında elbisesinin azizliğine uğradı! Ne yapacağını bilemedi - Sayfa 3

Justin Bieber’i anons ederken coşkula el sallayan Charli XCX’in, elbisenin askının düşmesiyle göğsü ortaya çıktı.

Instagram canlı yayınında elbisesinin azizliğine uğradı! Ne yapacağını bilemedi - Sayfa 4

Panikle göğsünü kapatan ünlü isim o anları İngiliz basınında geniş yer buldu.

Instagram canlı yayınında elbisesinin azizliğine uğradı! Ne yapacağını bilemedi - Sayfa 5
Instagram canlı yayınında elbisesinin azizliğine uğradı! Ne yapacağını bilemedi - Sayfa 6
Instagram canlı yayınında elbisesinin azizliğine uğradı! Ne yapacağını bilemedi - Sayfa 7
Instagram canlı yayınında elbisesinin azizliğine uğradı! Ne yapacağını bilemedi - Sayfa 8
Instagram canlı yayınında elbisesinin azizliğine uğradı! Ne yapacağını bilemedi - Sayfa 9
Instagram canlı yayınında elbisesinin azizliğine uğradı! Ne yapacağını bilemedi - Sayfa 10
Instagram canlı yayınında elbisesinin azizliğine uğradı! Ne yapacağını bilemedi - Sayfa 11
Instagram canlı yayınında elbisesinin azizliğine uğradı! Ne yapacağını bilemedi - Sayfa 12
Instagram canlı yayınında elbisesinin azizliğine uğradı! Ne yapacağını bilemedi - Sayfa 13

Instagram canlı yayınında elbisesinin azizliğine uğradı! Ne yapacağını bilemedi - Sayfa 15

Instagram canlı yayınında elbisesinin azizliğine uğradı! Ne yapacağını bilemedi - Sayfa 16

Instagram canlı yayınında elbisesinin azizliğine uğradı! Ne yapacağını bilemedi - Sayfa 17

Instagram canlı yayınında elbisesinin azizliğine uğradı! Ne yapacağını bilemedi - Sayfa 20

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Masumlar Apartmanı’nın Ceylan’ı Aslıhan Gürbüz tacizciyi ifşa etti!Masumlar Apartmanı’nın Ceylan’ı Aslıhan Gürbüz tacizciyi ifşa etti!
Ünlü şov yıldızı Lottie Lion, metroda uğradığı saldırıyı anlattı: Göğüslerimi açıp fotoğraf çektilerÜnlü şov yıldızı Lottie Lion, metroda uğradığı saldırıyı anlattı: Göğüslerimi açıp fotoğraf çektiler
Ünlü oyuncudan tektaşlı paylaşım! Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü evleniyor mu?Ünlü oyuncudan tektaşlı paylaşım! Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü evleniyor mu?
Evli sporcu güzel spikeri Rahat BırakmıyorEvli sporcu güzel spikeri Rahat Bırakmıyor
Türkiye Kupası’nda eşleşmeler belli oldu!Türkiye Kupası’nda eşleşmeler belli oldu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Masumlar Apartmanı’nın Rüya’sı Melisa Şenolsun süper minisiyle nefes kesti!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Masumlar Apartmanı’nın Ceylan’ı Aslıhan Gürbüz tacizciyi ifşa etti!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü şov yıldızı Lottie Lion, metroda uğradığı saldırıyı anlattı: Göğüslerimi açıp fotoğraf çektiler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü oyuncudan tektaşlı paylaşım! Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü evleniyor mu?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Instagram canlı yayınında elbisesinin azizliğine uğradı! Ne yapacağını bilemedi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Evli sporcu güzel spikeri Rahat Bırakmıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türkiye Kupası’nda eşleşmeler belli oldu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dünyanın umutla beklediği haber geldi… Uğur Şahin haklı çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Enflasyon rakamları açıklandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul ve İzmir dahil 15 kent alarmda! Meteoroloji uyardı… Dikkat: Kuvvetli olacak
SON DAKİKA HABERLERİ
Güle Güle EnginAralık 2, 2021-5:20 pm
Erdoğan ile Fahrettin Koca arasında kameralar önünde dikkat çeken diyalog! ‘Sen ne söyledin şimdi?’Aralık 2, 2021-2:40 pm
Muhalefetten Erdoğan’a Dolar Tepkisi: Konuşma ArtıkAralık 1, 2021-4:57 pm
Özlem Türeci ve Uğur Şahin’den Omicron Açıklaması: Aşı KoruyorAralık 1, 2021-4:40 pm
Bülent Arınç Ahmet Hakan’ı Yerin Dibine Soktu: Entel Maganda…Aralık 1, 2021-4:34 pm
Sıla’nın şarkıcı kuzeninden olay sözlerAralık 1, 2021-4:25 pm
Kadir İnanır’dan haber var!Aralık 1, 2021-4:22 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !