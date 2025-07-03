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Ünlü Oyuncu Şebnem Bozoklu’dan Olay Yaratan Kamera Arkası Paylaşımı

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Başarılı oyuncu Şebnem Bozoklu, rol aldığı “Gelin Takımı 2” filminin kamera arkasına dair dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Teknede geçen sahneler sırasında çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Bozoklu, setteki ilginç bir duruma esprili bir dille dikkat çekti.

Bozoklu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Yaz işlerini çekerken erkeklerin sette üstsüz çalışması sorunsalı.”

Bu notuyla birlikte yayınladığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Pek çok kullanıcı, oyuncunun bu eğlenceli yaklaşımına destek verirken, kamera arkasında yaşanan bu anlar beğeni topladı.

Gelin Takımı 2 filminin çekimleri devam ederken, Bozoklu’nun paylaşımı hem filmle ilgili merakı artırdı hem de setteki atmosferi izleyicilere yansıttı.

Ünlü Oyuncu Şebnem Bozoklu’dan Olay Yaratan Kamera Arkası Paylaşımı
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