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Mahkum’un Sasha’sı Hayal Köseoğlu estetik güzeli çıktı! Eski hali şaşkına çevirdi

Mahkum’un Sasha’sı Hayal Köseoğlu estetik güzeli çıktı! Eski hali şaşkına çevirdi
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21 Aralık 2021 - 12:56

Mahkum’un Sasha’sı Hayal Köseoğlu estetik güzeli çıktı! Eski hali şaşkına çevirdi

Başrollerinde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova’nın yer aldığı Mahkum dizisi, geçtiğimiz günlerde ilk bölümüyle ekrana geldi. Dizide ‘Sasha’ karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, estetiksiz haliyle gündem oldu.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu estetik güzeli çıktı! Eski hali şaşkına çevirdi - Sayfa 1

Mucize Doktor’un ardından yine bir FOX dizisi olan Mahkum ile seyirci karşısına çıkan güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, estetiksiz haliyle şaşırttı.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu estetik güzeli çıktı! Eski hali şaşkına çevirdi - Sayfa 2

1992 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Hayal Köseoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Oyunculuk bölümünü bitirdi.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu estetik güzeli çıktı! Eski hali şaşkına çevirdi - Sayfa 3

Çocuk yaşta kameralarla tanışan yıldız, 2008-2010 yılları arasında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisinde, Hazal Kaya’nın en yakın arkadaşı Pelin’e hayat verdi.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu estetik güzeli çıktı! Eski hali şaşkına çevirdi - Sayfa 4

Ardından Muhteşem Yüzyıl, Arkadaşlar İyidir, Ufak Tefek Cinayetler ve İstanbullu Gelin’de rol alan oyuncu, Mucize Doktor dizisiyle geniş kitlelerce tanındı.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu estetik güzeli çıktı! Eski hali şaşkına çevirdi - Sayfa 5

Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarla magazin gündemini meşgul eden Köseoğlu’nun estetiksiz hali, sevenlerini şaşırttı.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu estetik güzeli çıktı! Eski hali şaşkına çevirdi - Sayfa 6

İşte Hayal Köseoğlu’nun değişimi:

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu estetik güzeli çıktı! Eski hali şaşkına çevirdi - Sayfa 7

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu estetik güzeli çıktı! Eski hali şaşkına çevirdi - Sayfa 8

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu estetik güzeli çıktı! Eski hali şaşkına çevirdi - Sayfa 9

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu estetik güzeli çıktı! Eski hali şaşkına çevirdi - Sayfa 10

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu estetik güzeli çıktı! Eski hali şaşkına çevirdi - Sayfa 13

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu estetik güzeli çıktı! Eski hali şaşkına çevirdi - Sayfa 20

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu estetik güzeli çıktı! Eski hali şaşkına çevirdi - Sayfa 23

 

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