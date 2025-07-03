Serenay Sarıkaya’nın Bikinili Doğum Günü Pozları Sosyal Medyayı Salladı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 2025’te 33. yaşını tanga bikinisiyle verdiği seksi pozlarla kutladı. Sosyal medya hesabından “Yeni yaşımın ilk günü” notuyla paylaştığı bikinili fotoğraflar, kısa sürede büyük ilgi gördü.

Serenay Sarıkaya’nın siyah tanga bikinisiyle verdiği pozlar, sosyal medyada gündem olurken, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Doğum günü kutlamalarını takipçileriyle paylaşan Sarıkaya, özel hayatına dair çıkan ayrılık iddialarını da net bir şekilde yalanladı.

Ünlü oyuncunun, sevgilisi Mert Demir ile birlikte doğum gününü kutladığı belirtilirken, bu birliktelik sosyal medyada da dikkat çekti.

Serenay Sarıkaya’nın doğum günü kutlamaları ve bikinili fotoğrafları magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Detaylı fotoğraf galerisi için Medyaradar sayfası ziyaret edilebilir