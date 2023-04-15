Gündem yaratacak iki farklı anket sonucu! Cumhur İttifakı önde ama…

KILIÇDAROĞLU BİRİNCİ SIRADA YER ALDI

ALF Araştırmanın yaptığı araştırmada vatandaşlar “Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı Seçimi Olsa, Hangi Adaya Oy Verirsiniz?” sorusuna yüzde 47,4 ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 43,9 ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 6,5 ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yüzde 2,2 ile ATA İttifakı aday Sinan Oğan dedi.