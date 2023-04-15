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Gündem yaratacak iki farklı anket sonucu! Cumhur İttifakı önde ama…

Gündem yaratacak iki farklı anket sonucu! Cumhur İttifakı önde ama…
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15 Nisan 2023 - 22:56
Türkiye, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine odaklandı. Seçimlere bir aydan az bir süre kala anket şirketlerin yaptıkları anketlerin sonuçları yakından takip ediliyor. ALF Araştırma ve Metropoll, son anketlerini yayınladı. Metropoll’ün ittifakların gücü anketinde Cumhur İttifakı, Millet İttifakı’nın 9 puan önünde yer aldı ama muhalefetin oylarının toplamda daha fazla olduğu görüldü. ALF’nin anketinde ise vatandaşların yüzde 47,4 Kemal Kılıçdaroğlu dedi.

Gündem yaratacak iki farklı anket sonucu! Cumhur İttifakı önde ama... - Sayfa 1

14 Mayıs seçimlerine adım adım yaklaşılırken partilerin ve ittifakların oy oranlarına ilişkin anketler yakından takip ediliyor.

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Gündem yaratacak iki farklı anket sonucu! Cumhur İttifakı önde ama... - Sayfa 2

İki anket şirketinin yayınladığı anket sonuçları dikkat çekti.

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Gündem yaratacak iki farklı anket sonucu! Cumhur İttifakı önde ama... - Sayfa 3

KILIÇDAROĞLU BİRİNCİ SIRADA YER ALDI
ALF Araştırmanın yaptığı araştırmada vatandaşlar “Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı Seçimi Olsa, Hangi Adaya Oy Verirsiniz?” sorusuna yüzde 47,4 ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 43,9 ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 6,5 ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yüzde 2,2 ile ATA İttifakı aday Sinan Oğan dedi.

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Gündem yaratacak iki farklı anket sonucu! Cumhur İttifakı önde ama... - Sayfa 4

AK PARTİ VE CHP ARASINDAKİ OY FARKI DİKKAT ÇEKTİ
Vatandaşlar, “Bu Pazar Milletvekili Seçimi Olsa, Hangi Partiye Oy Verirsiniz?” sorusuna yüzde 33,1 AK Parti, yüzde 30,2 CHP, yüzde 13,2 İYİ Parti, yüzde 10,1 HDP, yüzde 6,6 MHP, yüzde 4,3 Memleket Partisi, yüzde 2,5 diğer partiler cevabını verdi.

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Gündem yaratacak iki farklı anket sonucu! Cumhur İttifakı önde ama... - Sayfa 5

CUMHUR İTTİFAKI ÖNDE AMA…
Ayrıca, Metropoll’ün ittifakların oy gücüne yönelik yaptığı ankette Cumhur İttifakı’nın Millet İttifakı’ndan 9 puan önde olduğu ama muhalefetin oylarının toplamının daha fazla olduğu görüldü.

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Gündem yaratacak iki farklı anket sonucu! Cumhur İttifakı önde ama... - Sayfa 6
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Gündem yaratacak iki farklı anket sonucu! Cumhur İttifakı önde ama... - Sayfa 7

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