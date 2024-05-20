İran’da rejim muhalifleri, Reisi’nin helikopterinin düşmesi sonrası kutlama yaptı

İran’da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin helikopter kazası geçirmesi sonrası rejim muhalifleri havai fişekli kutlama yaptı. Bazı muhalifler de dans ettikleri videoları sosyal medyalarından paylaştı.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopter kaza yaptı.
Saatler süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda helikopterin kaza yaptığı bölgeye ulaşıldı.
İran resmi haber ajansı IRNA, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın helikopter kazası sonucu hayatlarını kaybettiklerini duyurdu.
Rejim muhalifleri sevinç gösterilerinde bulundu
Yaşananlar dünya gündemine bomba gibi düşerken Reisi’nin geçirdiği kaza sonrası İran’dan dikkat çeken görüntüler gelmeye başladı.
Ülkedeki rejim muhalifi İranlılar, Reisi’nin kaza geçirdiği haberinin yayılmasının ardından kutlamalar yapmaya başladı.
Havai fişekli kutlama
Ülkenin çeşitli yerlerinde sokağa çıkan muhalifler, Reisi’nin geçirdiği kaza sonrası havai fişek patlattı.
Havai fişekli kutlamaların yanı sıra bazı muhalifler de evlerinden videolar çekerek paylaştı.
Danslar edildi
Paylaşılan videolarda muhalif İranlıların dans ettikleri görüldü.
İşte İran’dan sevinç görüntüleri…