Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Rahmi Koç ortaya çıktı. Kolay kolay ağzını açmazdı yürüyüşü ile kıskandırdı

Rahmi Koç ortaya çıktı. Kolay kolay ağzını açmazdı yürüyüşü ile kıskandırdı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
5 views
09 Şubat 2024 - 17:00
İş insanı Rahmi Koç günler sonra kamera karşısına geçti. 93 yaşındaki Koç’un dinç yürüyüşü dikkat çekti.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) seçimli olağan genel kurul toplantısı yapıldı. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras oldu. Tuncay Özilhan ise onursal başkan seçildi. Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi M. Koç da toplantıdaydı. Özilhan’a teşekkür plaketi TÜSİAD Onursal Başkanı Rahmi M. Koç tarafından verildi.

UZUN SÜRE SONRA GÖRÜNTÜLENDİ

Koç uzun bir sürenin ardından kameralar karşısına çıktı. Kolay kolay konuşmayan Rahmi Koç, açıklamalarda bulundu.

“Nasılsınız?” sorusuna “İyiyim sizler nasılsınız” diyen Koç “Heyecanlı mısınız?” sorusuna ise böyle yanıt verdi:

Gayet heyecanlıyıym çok güzel bir netice aldık. Başkanımız güzel bir konuşma yaptı. Güzel bir toplantı oldu.

YÜRÜYÜŞÜ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan 93 yaşındaki Koç’un eli cebinde dinç yürüyüşü ise dikkat çekti. Koç’un dik ve güçlü yürüyüşü sosyal medyada gündem oldu. Yaşına rağmen iyi yürümesiyle ilgili gelen yorumlar ise şu şekilde:

90 küsur yaşında birisinin böylesine dinç olması normal mi?

u adam 94 yaşına girecek şaka gibi… 1930 doğumlu Maşallah Maşallah.

jhkohi.jpg

nnn.jpg

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP Parti Meclisi toplantısı ertelendi!CHP Parti Meclisi toplantısı ertelendi!
Gökhan Zan’dan Lütfü Savaş’a ‘maaşlı elemanım’ yanıtı! ‘Müteahhitlerinizi Ak-lamadınız mı?’Gökhan Zan’dan Lütfü Savaş’a ‘maaşlı elemanım’ yanıtı! ‘Müteahhitlerinizi Ak-lamadınız mı?’
Kemal Kılıçdaroğlu için hapis talebi! Bilal Erdoğan şikayetçi olmuştuKemal Kılıçdaroğlu için hapis talebi! Bilal Erdoğan şikayetçi olmuştu
Demirtaş aylar sonra sessizliğini bozdu: AKP ile iş birliği iddialarına sert tepkiDemirtaş aylar sonra sessizliğini bozdu: AKP ile iş birliği iddialarına sert tepki
Borsa İstanbul tarihinde bir ilk: Kritik seviyeyi aştı!Borsa İstanbul tarihinde bir ilk: Kritik seviyeyi aştı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rahmi Koç ortaya çıktı. Kolay kolay ağzını açmazdı yürüyüşü ile kıskandırdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Almanya Türkleri askere almaya hazırlanıyor!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’ın deprem açıklaması gece yarısı paniğe neden oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
CHP Parti Meclisi toplantısı ertelendi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gökhan Zan’dan Lütfü Savaş’a ‘maaşlı elemanım’ yanıtı! ‘Müteahhitlerinizi Ak-lamadınız mı?’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kemal Kılıçdaroğlu için hapis talebi! Bilal Erdoğan şikayetçi olmuştu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Demirtaş aylar sonra sessizliğini bozdu: AKP ile iş birliği iddialarına sert tepki
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Borsa İstanbul tarihinde bir ilk: Kritik seviyeyi aştı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MB raporunda dikkat çeken ‘asgari ücret’ detayı! Ara zam yapılacak mı?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
DEM Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayları belli oldu!
SON DAKİKA HABERLERİ
Borsa İstanbul tarihinde bir ilk: Kritik seviyeyi aştı!Şubat 9, 2024-4:17 pm
MB raporunda dikkat çeken ‘asgari ücret’ detayı! Ara zam yapılacak mı?Şubat 9, 2024-4:17 pm
DEM Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayları belli oldu!Şubat 9, 2024-4:16 pm
CHP’li başkan adayı bıçaklanıp gasp edildiŞubat 9, 2024-4:15 pm
Erdoğan’ın ekonomi modeline Merkez Bankası’nın kilit isminden ağır göndermeŞubat 8, 2024-6:11 pm
Kazakistan’da toprak kayması can aldı!Şubat 8, 2024-11:29 am
Ekrem İmamoğlu’nun yeni seçim şarkısı belli olduŞubat 8, 2024-11:26 am

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !