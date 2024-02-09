Rahmi Koç ortaya çıktı. Kolay kolay ağzını açmazdı yürüyüşü ile kıskandırdı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) seçimli olağan genel kurul toplantısı yapıldı. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras oldu. Tuncay Özilhan ise onursal başkan seçildi. Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi M. Koç da toplantıdaydı. Özilhan’a teşekkür plaketi TÜSİAD Onursal Başkanı Rahmi M. Koç tarafından verildi.

UZUN SÜRE SONRA GÖRÜNTÜLENDİ

Koç uzun bir sürenin ardından kameralar karşısına çıktı. Kolay kolay konuşmayan Rahmi Koç, açıklamalarda bulundu.

“Nasılsınız?” sorusuna “İyiyim sizler nasılsınız” diyen Koç “Heyecanlı mısınız?” sorusuna ise böyle yanıt verdi:

Gayet heyecanlıyıym çok güzel bir netice aldık. Başkanımız güzel bir konuşma yaptı. Güzel bir toplantı oldu.

YÜRÜYÜŞÜ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan 93 yaşındaki Koç’un eli cebinde dinç yürüyüşü ise dikkat çekti. Koç’un dik ve güçlü yürüyüşü sosyal medyada gündem oldu. Yaşına rağmen iyi yürümesiyle ilgili gelen yorumlar ise şu şekilde:

90 küsur yaşında birisinin böylesine dinç olması normal mi?

u adam 94 yaşına girecek şaka gibi… 1930 doğumlu Maşallah Maşallah.