Can Yaman’ın El Ele Poz Verdiği İsim Evli mi? Sara Bluma Hakkında Şok İddia

Ünlü oyuncu Can Yaman, İtalya’da düzenlenen Italian Global Series Festival 2025’te İtalyan DJ ve influencer Sara Bluma ile birlikte kırmızı halıya damga vurdu. Etkinlikte samimi pozlar veren ikilinin fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. Özellikle kucak kucağa ve el ele pozları, aşk iddialarını güçlendirdi.

Ancak Can Yaman’ın poz verdiği Sara Bluma hakkında ortaya atılan bir iddia magazin dünyasını karıştırdı. Sara Bluma’nın evli olduğu ve bir çocuk annesi olduğu öne sürüldü.

Sara Bluma Evli mi? Sosyal Medyada Dikkat Çeken Paylaşımlar

İddialara göre Bluma, Stefano Papa isimli bir kişiyle evli ve bu evlilikten bir çocuğu var. Hatta bazı sosyal medya kullanıcıları, Instagram’da Bluma’nın ailesiyle çekilmiş doğum günü karelerini paylaşarak bu iddiayı destekledi.

Ancak Sara Bluma ya da Can Yaman cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili sessizlik sürerken, magazin basını gelişmeleri yakından takip ediyor.

Can Yaman Cephesinden Açıklama Bekleniyor

Can Yaman’ın son dönemlerde özel hayatıyla sıkça gündeme gelmesi, hayranlarının ilgisini bir kez daha üzerine çekti. Bluma ile olan yakınlığına dair net bir açıklama yapılmaması, meraklı bekleyişi artırıyor.



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