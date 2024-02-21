Ünlü oyuncu arka sokakta nasıl cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti

Deniz Cengiz ise bu soruya şöyle yanıt verdi: ”Kadıköy’de bir ara sokakta otoparktan birinin giriş kat balkonuna girip sevişmiştik ve çocuğun bütün dizleri yara olmuştu. En güzel yeri o. Bir de dizinin içleri yara oldu o olayı halledene kadar. Sonra ertesi gün buluştuk. Annesi ‘Ne oldu oğlum?’ diye sormuş.”