Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Ünlü oyuncu arka sokakta nasıl cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti

Ünlü oyuncu arka sokakta nasıl cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
4 views
21 Şubat 2024 - 10:30
Jet Sosyete dizisinde canlandırdığı, “İlayda Çıkrıkçıoğlu” karakteriyle milyonların sevgilisi olan ünlü oyuncu Deniz Cengiz seks itirafıyla gündem oldu.

Ünlü oyuncu arka sokakta nasıl cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti - Sayfa 1

Senaryosunu Gülse Birsel’in kaleme aldığı yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Jet Sosyete dizisinde hayat verdiği ‘İlayda’ karakteriyle hafızalara kazınan Deniz Cengiz seks hikayesiyle sosyal medyayı salladı.

Ünlü oyuncu arka sokakta nasıl cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti - Sayfa 2

Tuluğ Özlü’nün sunduğu Umarım Annem Dinlemez adlı podcast programına konuk olan Deniz Cengiz arka sokakta nasıl cinsel ilişkiye girdiğini açık açık anlattı.

Ünlü oyuncu arka sokakta nasıl cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti - Sayfa 3

Tuluğ Özlü ünlü oyuncuya ‘Bir arkadaşına bile anlatamayacağın kötü bir seks hikayen var mı?’ diye sordu.

Ünlü oyuncu arka sokakta nasıl cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti - Sayfa 4

Deniz Cengiz ise bu soruya şöyle yanıt verdi: ”Kadıköy’de bir ara sokakta otoparktan birinin giriş kat balkonuna girip sevişmiştik ve çocuğun bütün dizleri yara olmuştu. En güzel yeri o. Bir de dizinin içleri yara oldu o olayı halledene kadar. Sonra ertesi gün buluştuk. Annesi ‘Ne oldu oğlum?’ diye sormuş.”

Ünlü oyuncu arka sokakta nasıl cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti - Sayfa 5

Ünlü ismin bu hikayesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şampiyonlar Ligi’nde korkutan anlar! Gören şaşkına döndüŞampiyonlar Ligi’nde korkutan anlar! Gören şaşkına döndü
Survivor’da ünlü futbolcu bombası patladı! 4. eleme adayı belli olduSurvivor’da ünlü futbolcu bombası patladı! 4. eleme adayı belli oldu
MAGAZİN SEVMEYEN HANDE ŞİMDİ MAGAZİN SUNUYORMAGAZİN SEVMEYEN HANDE ŞİMDİ MAGAZİN SUNUYOR
‘Aşk Adası’ sosyal medyada gündem oldu: ‘Survivor ve Kısmetse Olur karışımı’‘Aşk Adası’ sosyal medyada gündem oldu: ‘Survivor ve Kısmetse Olur karışımı’
Açtığı canlı yayında küfürler savuran Serdar Ortaç özür dilediAçtığı canlı yayında küfürler savuran Serdar Ortaç özür diledi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü sanatçıya ‘vatan hainliği’ suçlaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sinem Kobal hakkında bomba iddia! “O projeyi kabul etti”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü oyuncu arka sokakta nasıl cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şampiyonlar Ligi’nde korkutan anlar! Gören şaşkına döndü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Survivor’da ünlü futbolcu bombası patladı! 4. eleme adayı belli oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
4 bin 70 paket ele geçirildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kilis’te terör operasyonu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
14 ilde dev FETÖ operasyonu! 67 şüpheli kıskıvrak yakalandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İlk cemre düştü; havalar ısınıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Milli muharip uçak KAAN ilk kez uçtu
SON DAKİKA HABERLERİ
4 bin 70 paket ele geçirildiŞubat 21, 2024-10:05 am
Kilis’te terör operasyonuŞubat 21, 2024-10:03 am
14 ilde dev FETÖ operasyonu! 67 şüpheli kıskıvrak yakalandıŞubat 21, 2024-10:01 am
İlk cemre düştü; havalar ısınıyorŞubat 21, 2024-9:58 am
Milli muharip uçak KAAN ilk kez uçtuŞubat 21, 2024-9:56 am
Döviz talebi arttı, rezervler eridiŞubat 21, 2024-9:55 am
Yılın ilk ayı: Bütçe 150,7 milyar lira açık verdi!Şubat 15, 2024-2:28 pm

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !