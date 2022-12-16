ÜNLÜ İSİMLERDEN EKREM İMAMOĞLU’NA DESTEK: HAPİS CEZASI VE SİYASİ YASAK KARARINA TEPKİ YAĞDI!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası kararı verildi.

Verilen kararla birlikte İmamoğlu hakkında siyasi yasak süreci başlamış oldu.

İmamoğlu’nun çağrısı üzerine yurttaşlar Saraçhane’de toplandı. Çok sayıda siyasi parti ve meslek örgütü de İmamoğlu’nun çağrısına destek verdi. ‘Hükümet istifa’ sloganları yankılandı.

ÜNLÜLERDEN İMAMOĞLU’NA DESTEK: KARARA TEPKİ YAĞDI!

Skandal kararın ardından siyasi isimlerin yanı sıra, ünlü isimlerden de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek geldi.

Aralarında sanatçı, oyuncu, şarkıcı, fenomen gibi isimlerin bulunduğu yüzlerce kullanıcı, İmamoğlu’na verilen cezaya sosyal medyadan tepki gösterdi.

İşte o tepkiler:

İMAMOĞLU’NDAN ÇAĞRI!

Hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Millet, iradesine liderleriyle sahip çıkıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, Sayın Karamollaoğlu, Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu ve Sayın Uysal’la buluşmak üzere sizleri yarın saat 16.00’da, Saraçhane’de, birliğe ve dayanışmaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.