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Meral Akşener’in sözleri ile ilgili ‘kırgınlık’ kulisi! Parti kuruluşundaki bazı isimler…

Meral Akşener’in sözleri ile ilgili ‘kırgınlık’ kulisi! Parti kuruluşundaki bazı isimler…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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30 Haziran 2023 - 12:27

İyi Parti kulislerinden gelen bilgilere göre Meral Akşener’in sözleri sonrası kırgınlık arttı; milliyetçi isimlerin partiden uzaklaştırıldığı görüşü hakim…

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