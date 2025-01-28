Ünlü İsimlerden Ayşe Barım’a Destek: Sosyal Medyada Tepkiler Büyüyor

Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcısı olduğu iddiasıyla tutuklanan ünlü menajer Ayşe Barım, birçok ünlü isimden sosyal medyada destek mesajları aldı. Barım’ın tutuklanmasının ardından ünlü oyuncular, hesaplarını karartarak ve anlamlı paylaşımlar yaparak Barım’a olan desteklerini gösterdiler.

Ayşe Barım Kimdir?

Oyunculuk sektöründe tanınan bir menajer olan Ayşe Barım, uzun yıllardır birçok ünlü ismin menajerliğini yapıyordu. Son dönemde sektördeki etkisi ve Gezi Parkı eylemleri ile ilişkilendirilmesiyle gündeme gelen Barım, hakkında başlatılan soruşturma sonucunda gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Ünlü İsimler İfadesi İçin Çağrıldı

Barım’ın tutuklanmasının ardından, ünlü oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Dolunay Soysert, Mehmet Günsür, Rıza Kocaoğlu, Ceyda Düvenci ve Nejat İşler gibi isimler de soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. Bu durum, Barım’a yönelik artan ilgiyi daha da artırdı.

Sosyal Medyada Destek Paylaşımları

Ayşe Barım’ın tutuklanmasının ardından ünlü isimler, sosyal medya hesaplarında Barım’a olan desteklerini dile getirdi. Bazı ünlüler, hesaplarında siyah ekran paylaşarak tepkilerini gösterdi. Pınar Deniz, Ayşe Barım’ın tutuklandığı haberini paylaşarak, “Aklım almıyor” ifadelerini kullandı.

Hande Erçel ise Barım ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak, “Ayşe’m” notunu düştü. Ceyda Düvenci de profilini karartarak, “Karanlık” mesajını verdi. Ünlü oyuncu Birce Akalay ise “Zulümle abad olunmaz!” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Merve Dizdar da Ayşe Barım ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak, “Mutsuzluk, kırgınlık, inançsızlık, hissizlik, boşluk… Hepsini bir arada yaşadığım nadir günlerdeyim. Seni çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

Barım’a Destek Devam Ediyor

Ayşe Barım’a yönelik destek mesajları, ünlü isimlerin birbirlerine olan bağlılıklarını ve dayanışma kültürünü gösteriyor. Sosyal medyada artan bu tepkiler, Barım’ın durumuna dikkat çekerken, sektördeki önemli isimlerin dayanışma gösterdiği bir döneme işaret ediyor.

KAYNAK:habermerkezi.com