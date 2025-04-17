NESRİN CAVADZADE KALP KIRIKLIĞINI İBİZA DALGALARINA BIRAKTI

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, kısa süreli birliktelik yaşadığı meslektaşı Pamir Pekin ile olan ilişkisini sonlandırmasının ardından rotasını İspanya’nın gözde tatil cenneti İbiza’ya çevirdi. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncu, ayrılığın ardından yaptığı tatil pozlarıyla gündeme geldi.

DİZİ SETİNDE BAŞLAYAN AŞK KISA SÜRDÜ

42 yaşındaki güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, aynı dizide rol aldığı Pamir Pekin ile sette başlayan yakınlaşmayı kısa süre içinde ilişkiye dönüştürmüştü. Dizinin final yapmasının ardından çift, birlikte Yunanistan’da romantik bir tatil yaparak aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti.

Ancak magazin kaynaklarına göre, yaklaşık iki aydır birlikte olan ünlü çiftin yolları sessiz sedasız ayrıldı. Ayrılığın nedeni hakkında herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, Nesrin Cavadzade’nin sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden özgürlüğün tadını çıkardığı yorumları yapıldı.

İBİZA’DA TATİL, SOSYAL MEDYADA YENİ PAYLAŞIMLAR

Ayrılığın hemen ardından soluğu İbiza’da alan Cavadzade, tatilini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Ünlü oyuncunun havuzda çekilen kareleri, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Paylaştığı fotoğraflardan birine “Soğuk suya dalma” notunu düşen Cavadzade, yeni döneme pozitif başladığını gösterdi.

HEM KALBİNİ HEM TAKİPÇİLERİNİ ISITTI

Her paylaşımıyla gündem olan Nesrin Cavadzade, oyunculuğunun yanı sıra cesur ve estetik pozlarıyla da dikkat çekiyor. Takipçileri, oyuncunun İbiza tatilinden yaptığı kareleri yorum yağmuruna tutarken, moral tatili yaptığı yorumları öne çıktı.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com