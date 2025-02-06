Ünlü İş İnsanı Asil Nadir Hayatını Kaybetti

İngiltere’nin en zengin iş insanlarından biri olarak tanınan ve bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören Asil Nadir, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir solunum yollarıyla ilgili sağlık problemleri yaşayan Nadir, geçtiğimiz günlerde Kolon Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Hastane yönetimi veya ailesi tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Asil Nadir Kimdir?

1941 yılında Kıbrıs’ın Lefke bölgesinde dünyaya gelen Asil Nadir, genç yaşta ticaret hayatına atıldı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde eğitim alırken okulu bırakarak iş dünyasına adım atan Nadir, Londra merkezli Wear Well konfeksiyon şirketini satın alarak büyük bir servet kazandı.

1980’li yıllarda, Sunday Times tarafından dünyanın en zenginleri arasında gösterildi ve “Kraliçeden zengin Türk” olarak anıldı. Türkiye’de ise dönemin Başbakanı Turgut Özal’a yakınlığı nedeniyle “Özal’ın prensi” olarak biliniyordu.

Medya sektörüne de yatırım yapan Nadir, Günaydın, Güneş ve Tan gazeteleri ile Nokta dergisini satın alarak Türkiye’de adını daha fazla duyurdu. Ancak, iş dünyasında yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle 1993 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kaçtı.

2010 yılında İngiltere’ye dönen iş insanı, 2013’te kalan 5 yıllık cezasını tamamlamak üzere Türkiye’ye gönderildi. Son yıllarında sağlık sorunlarıyla mücadele eden Nadir, hayatını kaybederek iş dünyasında derin bir iz bıraktı.

Kaynak: https://www.medyaradar.net/