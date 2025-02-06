ÖZGÜR ÖZEL: “İMAMOĞLU’NA YASAK SEÇİMİ DEĞİŞTİRİR”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik hazırlanan iddianameyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edilen İmamoğlu hakkında olası bir siyasi yasak kararının, seçimleri referanduma dönüştürebileceğini belirten Özel, bu sürecin sadece İstanbul seçimleriyle sınırlı kalmayacağını vurguladı.

ÖZEL: “İKTİDAR, CHP’Lİ BELEDİYELERİ ENGELLEMEK İSTİYOR”

Özgür Özel, CHP’li belediyelerin başarılı yönetimlerinin iktidar tarafından hazmedilemediğini belirtti. İmamoğlu’na yönelik bu hukuki sürecin siyasi bir müdahale olduğunu dile getiren Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Topyekûn bir tükenmişlik hali söz konusu. Kendine tapulu görülen makamların elden gidecek olması, iktidar cephesinde bir telaşa yol açtı. Bu yüzden, hukuki yollarla CHP’li belediyeleri yıpratma çabası görüyoruz.”

Özel, İmamoğlu’nun adaylığının önüne geçilmesi için yapılan girişimlerin siyasi etik açısından kabul edilemez olduğunu da vurguladı.

“İMAMOĞLU’NA SİYASİ YASAK GELİRSE, SEÇİM REFERANDUMA DÖNÜŞÜR”

İmamoğlu’na yönelik olası bir siyasi yasak kararının seçim sürecine nasıl etki edeceği sorusuna yanıt veren Özel, bu durumun yalnızca bir yerel seçim meselesi olmayacağını ifade etti:

“Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak getirilirse, bu seçim sadece İstanbul seçimi olmaz. Aynı zamanda hem Erdoğan’ın yönetimde kalıp kalmayacağı hem de İmamoğlu’nun siyasi geleceği açısından bir referandum niteliği taşır.”

CHP’nin bu süreci stratejik bir şekilde yöneteceğini belirten Özel, acele edilmeden ancak kararlı bir yol haritası izleneceğini dile getirdi.

MANSUR YAVAŞ’IN ÖN SEÇİM DURUMU

Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’de yapılacak olası bir ön seçime katılmaya hazır olduğunu ancak bu sürecin zamanlamasına ilişkin bazı çekinceleri bulunduğunu söyledi.

Özel, parti içindeki aday belirleme süreci hakkında şu açıklamalarda bulundu:

“Bugün bir kez daha gördüm ki mümkün olduğunca hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Birilerinin acelesi varsa, bizim daha da acelemiz var.”

Bu açıklamalar, CHP’nin seçim sürecinde hızlı kararlar almak zorunda olduğunu gösterirken, parti içindeki aday belirleme sürecinin de hızlanacağını işaret ediyor.

CHP SEÇİM STRATEJİSİNİ BELİRLİYOR

Özel, CHP’nin seçim stratejisini planlarken aceleci olmayacaklarını, ancak yaşanan gelişmelere karşı anında refleks göstereceklerini belirtti. Önümüzdeki seçimlerin Türkiye için kritik bir dönemeç olduğunu vurgulayan CHP lideri, tüm senaryoların değerlendirilerek yol haritasının netleşeceğini ifade etti.

Özgür Özel’in bu açıklamaları, 2025 seçimlerine doğru CHP’nin nasıl bir yol izleyeceğine dair önemli ipuçları verirken, İmamoğlu’na yönelik olası bir siyasi yasak kararının seçim sürecine doğrudan etki edebileceğini gözler önüne serdi.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr