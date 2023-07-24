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Kadın oyuncuların sosyal medya kazançları dudak uçuklatıyor! Rekor Hande Erçel’de

Kadın oyuncuların sosyal medya kazançları dudak uçuklatıyor! Rekor Hande Erçel’de
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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24 Temmuz 2023 - 15:10

Dizileriyle hayran kitlelerini genişleten kadın oyuncuların, Instagram paylaşımından kazandıkları para dudak uçuklatıyor. Paylaşım başına 350 bin lira kazanan Hande Erçel listede birinci sırada yer alırken, Erçel’i Beren Saat 300 bin lira, Serenay Sarıkaya ise 275 bin lira ile takip ediyor.

Kadın oyuncuların sosyal medya kazançları dudak uçuklatıyor! Rekor Hande Erçel'de - Sayfa 1

Yer aldıkları dizilerde canlandırdıkları karakterlerle popüler olan oyuncular, reklam çekimlerinde de boy gösteriyor. Ancak güzel oyuncuların gelir kapısı bunlarla sınırlı değil. Oyuncuların Instagram’daki paylaşım başına yüksek rakamlarda ücret aldığı ortaya çıktı.

Kadın oyuncuların sosyal medya kazançları dudak uçuklatıyor! Rekor Hande Erçel'de - Sayfa 2

KAZANÇ KAPISINA ÇEVİRDİLER
Dizileri reyting rekoru kıran oyuncuların sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayıları da buna bağlı olarak her geçen gün artıyor. Müge Dağıstanlı’nın haberine göre, ünlü oyuncular ise bu durumu kazanç kapısına çevirdi. 10 kadın yıldızın sosyal medya kazançları adeta dudak uçuklatıyor. Rekor ise Hande Erçel’de.

Kadın oyuncuların sosyal medya kazançları dudak uçuklatıyor! Rekor Hande Erçel'de - Sayfa 3

İşte 10 kadın yıldızın paylaşım başına aldığı ücret;

Kadın oyuncuların sosyal medya kazançları dudak uçuklatıyor! Rekor Hande Erçel'de - Sayfa 4

Hande Erçel: 350 BİN TL (30 milyon 900 bin takipçi)

Kadın oyuncuların sosyal medya kazançları dudak uçuklatıyor! Rekor Hande Erçel'de - Sayfa 5

Beren Saat : 300 BİN TL (5 milyon 400 bin takipçi)

Kadın oyuncuların sosyal medya kazançları dudak uçuklatıyor! Rekor Hande Erçel'de - Sayfa 6

Serenay Sarıkaya : 275 BİN TL (10 milyon takipçi)

Kadın oyuncuların sosyal medya kazançları dudak uçuklatıyor! Rekor Hande Erçel'de - Sayfa 7

Afra Saraçoğlu: 250 BİN TL (8 milyon 200 bin takipçi)

Kadın oyuncuların sosyal medya kazançları dudak uçuklatıyor! Rekor Hande Erçel'de - Sayfa 8

Fahriye Evcen: 250 BİN TL (13 milyon 600 bin takipçi)

Kadın oyuncuların sosyal medya kazançları dudak uçuklatıyor! Rekor Hande Erçel'de - Sayfa 9

Eda Ece: 200 BİN TL (7 milyon 800 bin takipçi)

Kadın oyuncuların sosyal medya kazançları dudak uçuklatıyor! Rekor Hande Erçel'de - Sayfa 10

Demet Özdemir : 200 BİN TL (16 milyon takipçi)

Kadın oyuncuların sosyal medya kazançları dudak uçuklatıyor! Rekor Hande Erçel'de - Sayfa 11

Neslihan Atagül: 200 BİN TL (14 milyon 100 bin takipçi)

Kadın oyuncuların sosyal medya kazançları dudak uçuklatıyor! Rekor Hande Erçel'de - Sayfa 12

Hazar Ergüçlü: 150 BİN TL (3 milyon takipçi)

Kadın oyuncuların sosyal medya kazançları dudak uçuklatıyor! Rekor Hande Erçel'de - Sayfa 13

Pınar Deniz : 150 BİN TL (2 milyon 800 bin takipçi)

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