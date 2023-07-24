Kadın oyuncuların sosyal medya kazançları dudak uçuklatıyor! Rekor Hande Erçel’de

KAZANÇ KAPISINA ÇEVİRDİLER

Dizileri reyting rekoru kıran oyuncuların sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayıları da buna bağlı olarak her geçen gün artıyor. Müge Dağıstanlı’nın haberine göre, ünlü oyuncular ise bu durumu kazanç kapısına çevirdi. 10 kadın yıldızın sosyal medya kazançları adeta dudak uçuklatıyor. Rekor ise Hande Erçel’de.