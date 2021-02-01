Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Ünlü Fenomen Melisa’yı Tiye Aldı

Ünlü Fenomen Melisa’yı Tiye Aldı
0 views
20 Ekim 2021 - 19:14
Müge Anlı taklitleriyle adını duyuran sosyal medya fenomeni Tansu Dayan, bu defa ünlü oyuncu Melisa Şenolsun’un kıyafetini tiye aldı.

Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, Warsaw Film Festivali’nde giydiği cesur kıyafetiyle sosyal medyada gündem olmuştu.

Fenomen Tansu Dayan Melisa Şenolsun’u fena tiye aldı! Sosyal medya yıkıldı... - Sayfa 2

Bu sezon Masumlar Apartmanı kadrosuna dahil olan Melisa Şenolsun, eski sevgilisi Umut Evirgen’in yönettiği ve kendisinin de başrolünde yer aldığı Kimya filmi için Warsaw Film Festivali’ndeydi.

Fenomen Tansu Dayan Melisa Şenolsun’u fena tiye aldı! Sosyal medya yıkıldı... - Sayfa 3

Güzel oyuncu, cesur kıyafetle ilgi odağı olurken sosyal medyada da beğeni yağmuruna tutulmuştu.

Fenomen Tansu Dayan Melisa Şenolsun’u fena tiye aldı! Sosyal medya yıkıldı... - Sayfa 4

ÜNLÜ FENOMENDEN MELİSA TAKLİDİ

Müge Anlı videolarıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Tansu Dayan, bu defa Melisa Şenolsun’u tiye aldı.

Fenomen Tansu Dayan Melisa Şenolsun’u fena tiye aldı! Sosyal medya yıkıldı... - Sayfa 5

Maskelerden Şenolsun’un kıyafetinin benzerini yapan Tansu Dayan, paylaşımına “Melisa Ne olsun Pandemi sonrası evde kalan maskeleri değerlendiriyorumdur” notunu düştü.

Fenomen Tansu Dayan Melisa Şenolsun’u fena tiye aldı! Sosyal medya yıkıldı... - Sayfa 6

İşte o paylaşım…

Fenomen Tansu Dayan Melisa Şenolsun’u fena tiye aldı! Sosyal medya yıkıldı... - Sayfa 7
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Facebook İsmini DeğiştiriyorFacebook İsmini Değiştiriyor
Emekli Olmak İsteyenlere 1 Kasım UyarısıEmekli Olmak İsteyenlere 1 Kasım Uyarısı
Ankara’da Korkutan PatlamaAnkara’da Korkutan Patlama
UFO Tarafından Takip Edilmiş !UFO Tarafından Takip Edilmiş !
Eğlenceye Gitti Hastanelik Oldu !Eğlenceye Gitti Hastanelik Oldu !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü Fenomen Melisa’yı Tiye Aldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hükümet BOTAŞ’ı Satmanın Formülünü Buldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kaset Skandalı Başbakanı Koltuğundan Etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Öğrencisini Taciz Eden Müdür’den Şok Açıklama
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türkiye’ye Saldıracaklar !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Facebook İsmini Değiştiriyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Darp Edilen Komşu Herşeyi Anlattı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Emekli Olmak İsteyenlere 1 Kasım Uyarısı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ankara’da Korkutan Patlama
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İddianame’de Volkan Demirel Detayı
SON DAKİKA HABERLERİ
Ünlü Fenomen Melisa’yı Tiye AldıEkim 20, 2021-7:14 pm
Kaset Skandalı Başbakanı Koltuğundan EttiEkim 20, 2021-5:17 pm
Facebook İsmini DeğiştiriyorEkim 20, 2021-3:44 pm
Emekli Olmak İsteyenlere 1 Kasım UyarısıEkim 20, 2021-2:51 pm
Ankara’da Korkutan PatlamaEkim 20, 2021-2:44 pm
UFO Tarafından Takip Edilmiş !Ekim 20, 2021-12:32 pm
Eğlenceye Gitti Hastanelik Oldu !Ekim 20, 2021-12:11 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !