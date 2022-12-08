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Bakan Bilgin’den EYT’de yaş sınırı yorumu: Genel Kurul’daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım

Bakan Bilgin’den EYT’de yaş sınırı yorumu: Genel Kurul’daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım
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08 Aralık 2022 - 16:35

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT’de yaş sınırıyla ilgili soruya, “Genel Kurul’daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım” dedi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar’a ilişkin şartlar netleşmedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT’deki yaş sınırına ilişkin sorulara “Genel Kurul’daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım” dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2023 yılı bütçesi görüşülecek. Bakan Bilgin’in akşam saatlerinde açıklama yapması bekleniyor.

50-52 YAŞ SINIRI GELEBİLİR Mİ?

Hacer Boyacıoğlu’nun haberine göre milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili çalışmalar hızlandıkça, alternatifler de netleşmeye başladı. Kulislerde ise sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak ve çalışma hayatındaki dengeleri korumak için 50-52 yaş sınırıyla EYT’lilerin emekli edilmeye başlanabileceği belirtiliyor. Ancak bu rakamın 48-50’ye çekilmesinin de sürpriz olmayacağı vurgulanıyor. Konuyla ilgili kesin karar ise kabinede yapılacak değerlendirmelerin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından verilecek.

ŞARTLAR SADECE PRİM GÜNÜ VE ÇALIŞMA YILI ESASLIYDI

Daha önce yapılan çalışma kapsamında 8 Eylül 1999 tarihinden önce SSK’lı olup 20 çalışma yılı ve prim gününü dolduranlar emekli sayılacaktı. Ancak son gelişmeler ışığında yaş sınırı da konması gündeme geldi. Şayet yaş sınırı konulmazsa 18 yaşında 1999 yılında işe giren kişiler emekliliği hak etmiş olacak. Başka bir deyişle 41 yaşındaki kişilerin emekli olma ihtimalleri ortaya çıkmıştı.

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