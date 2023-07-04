Üniversite ‘sahibi’ vekilden ‘iş etiği’ maili: Yaza hazır mıyız?

Akademisyen maaşları nedeniyle YÖK’ün hakkında inceleme başlattığı, itiraz edenlerin işten atıldığı, mobbinge maruz bırakıldığı, adeta akademisyen ve asistan kıyımı yapılan Nişantaşı Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti Başkanı ve MHP Milletvekili Levent Uysal, okul yönetimine ‘iş etiği’ maili gönderdi.
Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan’ın Twitter’dan paylaştığı mesaja göre Uysal yönetime gönderdiği mailde şu ifadeleri* kullanıyor: ”
Mehmet hocam
FULL KADRO HOCALARIMIZ ILE YAZ VE YENİ DÖNEME HAZIRMIYIZ? Dekan hocalarımız bugun butun kadronuz ile toplantılar yaparak fOCUS OLMA MOTIVASYONLARINI SAĞLAMIŞSINIZDIR DIYE DUSUNUYORUM.
REKTOR HOCAM SİZDE BU TARZ TOPLANTILARA KATILARAK YARDIMCILARINIZLA ARTI BIR MOTIVASYONLA YENİ DÖNEME BASLAMALARINIZ SAĞLAMISSINIZDIR ISALLAH.
HERKEZE GÖSTERDIGI IS ETIGI VE GOREV BILINCINDEN DOLAYI COK COK TKS EDERIM.
SEVGILERIMLE.
Not/ Olur ha bugun is bilincinde olmayan ve ıs etigine uymayan arkadaslar var ise Akademik ve Idari en hızlı sekilde neden sorusunj sorarak kimsenin kimseye hakkını yedirmeme ADALETINDE BILISLI DAVRANACAGIMIZDANDA EMINIM TSK. ”
Dr. Levent Uysal”
Mektuba tepki gösteren Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ise şunlar söyledi: “Daha önce 30’a yakın akademisyeni hukuksuzca işten çıkaran, tazminat haklarını da gasp eden Nişantaşı Üniversitesi mütevelli heyeti başkanı ve aynı zamanda MHP milletvekili olan Levent Uysal’ın (@LeventUysalNEV) attığı e-mailde görüldüğü üzere, akademisyenlere yönelik mobbing ve emek sömürüsü devam ediyor. “İş etiği ve iş bilinci” mavralarıyla düşük ücret ile çalışmayı dayatan, bilimsel üretimle çelişen iş tanımı dışında görevlendirmelerle üniversiteyi ticarethaneye çeviren bu zihniyetin karşısındayız. Bilimsel üretim, insanca çalışma ve yaşam koşullarını savunan akademi emekçileri ile beraber demokratik ve özerk üniversite mücadelesini sürdüreceğiz.”
*Yazım hataları Levent Uysal’ın yazdığı gibi bırakılmıştır.