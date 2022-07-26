YKS üniversite taban puanları 2022: 2 yıllık, 4 yıllık bölümlerin üniversite taban puanları
YKS taban puanları ve başarı sıralaması ile ilgili ÖSYM açıklaması bekleniyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar heyecanla tercih tarihlerini beklemeye başladılar. ÖSYM tarafından YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu hakkında ön bilgi yayımlandı. Tercihler 27 Temmuz’da başlayacak. Peki, üniversite taban puanları açıklandı mı?
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2022 AÇIKLANDI MI?
YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu hakkında ön bilgi yayımlandı. Kılavuz içerisinde taban puanlar hakkında da bilgi verildi. ÖSYM tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 19 – 26 Temmuz 2022 tarihleri arasında ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.
< br>Geçtiğimiz hafta açıklama yapan ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ‘2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz – 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.’ dedi.