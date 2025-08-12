Yeni Eğitim Yılında Forma Zorunluluğu Geri Geldi

Türkiye’de yıllardır tartışma konusu olan serbest kıyafet uygulaması sona erdi. 6 Aralık 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 9216 sayılı yönetmelik değişikliği ile birlikte tüm resmi ve özel okullarda forma zorunluluğu geri geldi. Yeni düzenleme, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı başından itibaren yürürlüğe girecek.

Alınan karara göre, tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okula belirlenen tek tip kıyafetle gidecek. Kıyafet seçimi okul yönetimi, öğretmenler ve okul-aile birliğinin ortak kararıyla yapılacak. Yeni kıyafetler sade olacak, üzerinde logo, özel baskı veya dikkat çekici desen bulunmayacak. Ayrıca belirlenen okul kıyafeti en az dört yıl boyunca değiştirilmeden kullanılacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, düzenlemenin velilere ek mali yük getirmeyecek şekilde planlandığını belirterek, “Bu uygulama hem öğrenciler arasında eşitliği sağlayacak hem de velilerin sürekli kıyafet masrafı yapmasının önüne geçecek” dedi.

8 Eylül 2025 tarihinde başlayacak olan yeni eğitim-öğretim yılında yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen ders başı yapacak. Forma uygulamasının özellikle disiplin, aidiyet duygusu ve okul kimliğinin korunmasına katkı sağlaması bekleniyor. Uzmanlar, tek tip kıyafetlerin öğrenciler arasında sosyal ve ekonomik farkların görünürlüğünü azaltacağı görüşünde.

Yeni düzenleme ile birlikte okullarda geçmişte olduğu gibi belirlenmiş renk ve modelde formalar giyilecek. Velilerin, öğrencilerin kıyafetlerini temin ederken uygun fiyatlı ve dayanıklı ürünleri tercih etmeleri öneriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, uygulamanın ilk yılında süreci yakından takip edecek ve olası aksaklıkları giderecek adımlar atacak.