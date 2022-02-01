Ümit Özdağ ile programını iptal eden Buket Aydın, ‘estetikçiye gitti’ iddiasına sert yanıt verdi

Koronavirüse yakalandığı gerekçesiyle Ümit Özdağ ile programını iptal eden Buket Aydın’ın estetikçiye gittiği iddia edildi. Buket Aydın hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Haber Global’de Yüz Yüze programını sunan Buket Aydın, sığınmacılarla ilgili yaptığı çıkışlarla Türkiye’nin gündemine oturan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı programında ağırlayacaktı.

Koronavirüse yakalandığı için programı iptal etmek zorunda kalan Buket Aydın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Üzülerek sizlerle paylaşıyorum. Covid testim pozitif çıktığı için bu akşamki yayını ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldık. Anlayışı için Zafer Partisi Genel Başkanı sayın Ümit Özdağ’a teşekkür ederim” ifadelerini kullanmıştı.

Bugün sosyal medyada, koronavirüse yakalandığı için programını iptal ettiğini açıklayan Buket Aydın’ın estetikçi Aylin Çetinkaya’ya gittiği öne sürüldü. Aylin Çetinkaya’nın paylaştığı fotoğraf sonrası Buket Aydın’a sosyal medyada tepki yağdı.

BUKET AYDIN’NDAN AÇIKLAMA: SİZİN ADINIZA UTANIYORUM

Hakkında ortaya atılan iddiaların ardından Buket Aydın’ndan açıklama geldi. “Bu paylaşımı yapmak zorunda kaldığım için inanın ki sizin adınıza utanıyorum” diyen Aydın, “Pazartesi günü dudak renklendirme yapmaya gitmiştim. Aylin hanım paylaşımı bugün yapmış” dedi.

“HASTA HASTA SİZLERLE UĞRAŞMAK ZORUNDA DEĞİLİM”

Paylaştığı fotoğrafların tarihlerini işaret eden Aydın, iddiayı ortaya atanlar için “Sırf tık almak için böyle iğrenç haberler yapanları ve bunlara inananları kınıyorum. Hasta hasta sizlerle uğraşmak zorunda değilim. Allah ıslah etsin sizi ne diyeyim” ifadelerini kullandı.