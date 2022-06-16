Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Bülent Arınç, AK Parti ve Erdoğan’a bayrak açtı! ‘‘Kral çıplak’ demenin vaktidir…’

Bülent Arınç, AK Parti ve Erdoğan’a bayrak açtı! ‘‘Kral çıplak’ demenin vaktidir…’
2 views
16 Haziran 2022 - 15:24
Bülent Arınç, katıldığı bir toplantıda AK Partili ve AK Parti’ye yakın gazetecilerle ilgili sert eleştirilerde bulundu.

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, ‘Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden’ başlıklı toplantıya katıldı. Arınç konuşmasında AK Partilileri ve AK Parti’ye yakın gazetecileri sert ifadelerle eleştirdi.

AK Partililerin ‘böyle’ toplantılara gelmeye korktuğunu kaydeden Bülent Arınç, partiye yakın bazı gazetecileri de kastederek “Tatlı su balığı siyasetçileri var, suya sabuna dokunmadan. Majestelerinin gazetecileri var. Havanın suyun berraklığından bahsederler. Öksürmenin, bağırmanın zamanıdır. ‘Kral çıplak’ demenin vaktidir. Allah cesur olana izzet verir” eleştirisinde bulundu.

Bülent Arınç’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

“AK PARTİ’NİN KURULUŞUNDA BÜTÜN TOPLANTILARA GİTTİK”

Ben 1995’te parlamentoya girdim. 5 dönem aralıksız parlamentoda kaldım. Siyasi hayatım çok eskiden başladı. Siyasi hayatında 4 partisi kapatılmış bir kişi konuşuyor. Birebir siyaset ve propaganda yapmayı tercih ettik. Herkese fikrimizi anlatmalıydık, herkesi dinlemeliydik. Hiçbir paneli kaçırmadık. Hiçbir açık oturuma gitmemezlik etmedik. Hiçbir şekilde, hiçbir toplantıda fikrimizi açıklamaktan geri kalmadık. Her yerde var olmak bizi görünür, fikirlerimizi bilinir kıldı.

AK Parti’nin kuruluşunda bütün toplantılara gittik. Özellikle ben. Ben milletvekili bile değilim, 90’lı yılların başında Dinamit Programı’na katıldık. Biz oralara koşarak gittik. Hakkımızda öyle yanlış algılar vardı ki… Ama biz bu ülkenin akıllı, iyi siyaset yapan insanları olarak laikliğin ne anlama geldiğini söylemeye çalışıyorduk. Ama laiklik yerine laikçi kesilen birtakım insanlar bizi bir takım peşin hükümlerle bizi mahkum ediyordu.

“AK PARTİLİLER BÖYLE TOPLANTILARA GELMEYE KORKUYORLAR”

AK Partililer bu tür toplantılara mutlaka katılmak zorundalar. Katılmazlarsa eksik kalırlar. Bu toplantıya AK Partili sıfatıyla gelmedim. Meclis Başkanı sıfatıyla davet edildim. Bu toplantıda keşke AK Partililer de olsaydı. Devir çok değişti. Şimdi oraya gidersek bir tarafta Kılıçdaroğlu olacak, bir tarafta diğerleri… “Ben böyle bir fotoğrafı nasıl izah ederim” diyorlar. Korkuyorlar… Fikirlerine güvenen insanlar hiçbir şeyden korkmaz.

Sütten çıkmış ak kaşık da değiliz. Niye buraya gelemesin bazı insanlar? Paranoya var: ‘Orada olursam mahvoldum, bittim.’

Arabasının plakası FG olduğu için ‘Sen bu aracının plakasını değiştir. Başına çok iş gelir’ denilen bir Türkiye’deyiz.

“MAJESTELERİNİN GAZETECİLERİ VAR KRAL ÇIPLAK DEMENİN VAKTİDİR”

Tatlı su balığı siyasetçileri var, suya sabuna dokunmadan. Majestelerinin gazetecileri var. Havanın suyun berraklığından bahsederler. Öksürmenin, bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin vaktidir. Allah cesur olana izzet verir.

Ben burada bulunmam Türk Demokrasi Vakfı’nın kuruluş yıl dönümü kutlamaya iştiraktir. Altılı masa ve onların temsil ettikleri ittifak her biri benim katımda saygındır. Düşüncelerine saygılıyım. Onlar gibi düşünmüyorum ama bu fikirlerimi ayrıca bir masada konuşma imkânımız olur. Burada onların hazır bulunması bir mazhariyettir. Hazır bulunmayanlar açısından da sadece üzülüyorum. Gittikleri yolun yol olmadığını söylüyorum.

“HER ŞEYİ ÇOK BİLDİĞİNİ ZANNEDEN BU LAF EBESİ ADAMLARDAN NE ZAMAN KURTULACAKSINIZ?”

Televizyon programlarında onların adına konuştuklarını zannettiğimiz insanlar AK Parti’ye yarayışlı işler yapmıyorlar. Her konuşmalarıyla AK Parti’yi daha da aşağı çekiyorlar. Onlar temsil etmesin partimizi, siz temsil edin. Ey genel başkan yardımcıları ey bir başkası ‘Partimizin düşüncesi budur diye neden çıkmıyor, konuşmuyorsunuz?’ Her şeyi çok bildiğini zanneden bu laf ebesi adamlardan ne zaman kurtulacaksınız?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ethem Sancak Beşiktaş’tan ihraç edilecek mi?Ethem Sancak Beşiktaş’tan ihraç edilecek mi?
Korkutan iddia: Yeni bir salgın hastalığa rastlandıKorkutan iddia: Yeni bir salgın hastalığa rastlandı
Motorine bir zam daha! 30 lirayı görecek!Motorine bir zam daha! 30 lirayı görecek!
Türkiye Futbol Federasyonu’nda seçim günü! Mehmet Büyükekşi tek aday…Türkiye Futbol Federasyonu’nda seçim günü! Mehmet Büyükekşi tek aday…
Hastanede yatan hastalara ilaçları vermeyip yasa dışı satan şebekeye operasyonHastanede yatan hastalara ilaçları vermeyip yasa dışı satan şebekeye operasyon
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Güvenmiyordum
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sedat Peker’den dikkat çeken Hilal Kaplan paylaşımı! ‘Yargılanacaksınız…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ethem Sancak Beşiktaş’tan ihraç edilecek mi?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bülent Arınç, AK Parti ve Erdoğan’a bayrak açtı! ‘‘Kral çıplak’ demenin vaktidir…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Melisa Döngel havuzda kendinden geçti! Dansıyla sosyal medyayı salladı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şimaran çocuga magazin basın ders verdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sosyetik güzel Eda Taşpınar’ın gizemli sevgilisi ifşa oldu! Samimi pozları gündem olmuştu…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
tekrar bir ardaya gelecekler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
HANDE ÇİÇEK AÇTI! 
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Korkutan iddia: Yeni bir salgın hastalığa rastlandı
SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika hava durumu tahminleri: Perşembe günü hava nasıl olacak?Haziran 16, 2022-9:58 am
En son nerede deprem oldu?Haziran 13, 2022-9:44 am
İtalya’da içinde 4 Türk’ün bulunduğu helikopter radardan kaybolduHaziran 10, 2022-9:39 am
Dikkat! Kuvvetli yağış geliyor!Haziran 9, 2022-1:59 pm
İslam Memiş’ten altın yatırımcılarına acil uyarı!Haziran 9, 2022-11:55 am
ALTIN FİYATLARI 9 HAZİRAN: Çeyrek altın ve gram altın ne kadar?Haziran 9, 2022-10:06 am
Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamasıHaziran 9, 2022-9:59 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !