Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka sayısı ve can kaybı arttı!

5 Mayıs koronavirüs vaka tablosu, Sağlık Bakanlığı’nın web sitesi üzerinden paylaşıldı.

Günlük koronavirüs tablosu, Sağlık Bakanlığı’nın web sitesi üzerinden paylaşıldı.

Türkiye’de son 24 saatte 101 bin 263 test yapıldı, bin 253 yeni vaka tespit edildi. 11 kişi de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

5 MAYIS GÜNLÜK KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU

4 MAYIS GÜNLÜK KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU

4 Mayıs Çarşamba günü (dün) 90 bin 301 test yapılmış, bin 132 yeni vaka tespit edilmişti. 7 kişi de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.