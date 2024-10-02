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Ümit Özdağ için olay ‘iç savaş provası’ iddiası! ‘Milli güvenlik sorunu haline geldi…’

Ümit Özdağ için olay ‘iç savaş provası’ iddiası! ‘Milli güvenlik sorunu haline geldi…’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Ekim 2024 - 16:16

Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İç cephemizi sağlam tutmaya gayret ediyoruz” sözleri üzerinden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı hedef alarak, “Ümit Özdağ ve o zihniyettekilerin iç savaş provası olan faaliyetleri çok tehlikeli. Tam anlamıyla bir beşinci kol faaliyeti yürütüyorlar. Bir milli güvenlik sorunu haline gelmiş durumdalar” dedi.,

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, “Erdoğan’dan tarihi uyarılar” başlıklı yazısında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, TBMM’nin yeni yasama yılı açılışında yaptığı konuşmada İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarıyla ilgili mesajlarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Bundan sonra iç cephe uyarısını daha çok duyacağız. Çünkü iç cephesini sağlam tutmayan İran’ın başına gelenler ortada. Cumhurbaşkanı helikopter kazasıyla ortadan kaldırıldı. Güvenli evde tutulan İsmail Haniye, Tahran’da düzenlenen bir suikast sonucunda öldürüldü. İsrail’in, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın yerini İranlı bir ajanı takip ederek tespit ettiği söyleniyor. Saddam Hüseyin’i ABD’ye satan, yanındaki generallerdi. Bu gerçekler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Fitne girişimleri karşısında millet olarak, 85 milyon olarak iç cephemizi sağlam tutmaya gayret ediyoruz’ dedi.”

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ı işaret eden Selvi, “Bu gerçekler nedeniyle Ümit Özdağ ve o zihniyettekilerin iç savaş provası olan faaliyetleri çok tehlikeli. Tam anlamıyla bir beşinci kol faaliyeti yürütüyorlar. Bir milli güvenlik sorunu haline gelmiş durumdalar” iddiasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Türkiye’ye kaybettirerek siyaset yapılmaz” sözlerini hatırlatan Selvi, “Normal zamanda yapılsa bile savaş tehlikesinin kapımızı çaldığı bu dönemde hiç yapılmaz” dedi.

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