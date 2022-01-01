FOX Haber Sunucusu Selçuk Tepeli’nin O Sözleri Rahatsız Etti: RTÜK Başkanı Gece Yarısı Fazla Mesaide

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, FOX TV Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli’nin hükümete yönelik sözlerinin tarafsızlık ilkesinin ihlali olduğunu iddia etti…. Ebubekir Şahin, muhalif yayınları nedeniyle sık sık ceza verilen FOX TV’ye yine inceleme başlattıklarını duyurdu.

Selçuk Tepeli FOX Ana Haber’de Erdoğan’ın sözlerini eleştirirken, özelleştirilen ve vergi muafiyetinden yararlanan patronların zenginleştiğini savundu. Selçuk Tepeli yayında “Nerede bu paralar kardeşim” diye seslendi

Tepeli: “Memlekette konut alan yabancılar, memleketin bütün kaynaklarını beş kuruşa yabancılara satmışsın ancak para nerede o da belli değil. Para nerede kardeşim?” dedi.

Bu sözler RTÜK Başkanını rahatsız etti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin gece yarısı FOX TV haber sunucusu Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından Tepeli’nin iktidarı eleştirdiği bir videosunu paylaşan Şahin, konuya ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Tarafsızlık, medya kuruluşlarının haber bültenlerinde basın etiğinin gereğidir. FOX Ana Haber sunucusunun adeta muhalefet lideri gibi davranması kabul edilemez. 6112 sayılı yasa bunu emreder. İlgili sunucunun kamuoyunu yanlış yönlendirme çabaları hakkında inceleme başlatılmıştır.”